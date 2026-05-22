淡水在日據時期曾被選為「台灣八景」之一，一九二七年台灣日日新報票選出基隆旭岡、淡水、八仙山、日月潭、阿里山、壽山、鵝鑾鼻、太魯閣峽谷為「台灣八景」，其中淡水的「淡江夕照」正是淡水吸引人的最重要景色。大學時期我在淡水唸書，天天騎著摩托車到渡船頭看夕陽，夕陽每天時間都不一樣；隨著季節改變，落日的位置也不同，「淡江夕照」之美，雖看了許多年，還是百看不厭。

最近淡江大橋完工通車，宏偉的大橋成為淡水小鎮的新地標，人們再次掀起一股朝聖熱潮。淡江大橋還未動工興建時，大家都很擔心橋梁會破壞淡水最美的風景；特別是大橋落成恐怕會破壞「淡江夕照」的美景，不過現在才發現憂慮似乎是多餘的。

其實很多新建設在設計建造、甚至完工啟用之初，都會受到質疑與抗議，最有名的就是艾菲爾鐵塔。剛完工時，巴黎藝文人士群起抗議，覺得這個機械怪獸與充滿古典優雅建築的巴黎完全不搭；而且這座機械鐵塔，因高聳宏偉，幾乎占據了巴黎城市的天際線，不管在什麼地方，都無法躲避鐵塔醜陋的身影。巴黎鐵塔甚至一度面臨被拆除的命運。設計者艾菲爾為了將鐵塔保留下來，想盡各種辦法，最後才保存了鐵塔。想不到今天這座當年被認為醜陋的鐵塔，竟成為巴黎最重要的地標建築。

羅浮宮的玻璃金字塔也是。建築師貝聿銘當年接受法國總統密特朗邀請，承接「大羅浮宮」擴建計畫；貝聿銘竟在羅浮宮中軸線建造一座玻璃金字塔，引起巴黎人反對，認為是對古典建築的褻瀆，密特朗因此要貝聿銘親上火線，在電視訪問中解釋他的建築設計。貝聿銘運用其口才與智慧，才慢慢化解人們對羅浮宮金字塔的恨惡。如今，羅浮宮金字塔竟也成為巴黎重要地標建築。

一座新建築落成時，人們一時總是很難接受，覺得不習慣，覺得太前衛太怪異；但一段時間後，就會習慣而接納它。重點是新建築、新設計是否是好的設計？是否能為城市環境帶來新的美景？

一座設計醜陋的建築，可以毀掉一座優美的古城；高架橋、捷運軌道、橋梁等交通建設，也會為原本優雅古典的城市帶來無可彌補的破壞。淡水原是座有山有水有歷史文化的美麗小鎮，但近幾年來，建商沿著河岸大肆建造高層住宅大樓，讓優雅的河岸景觀破壞殆盡；捷運與快速道路的建造，讓人們愈來愈難親近河水；而大量移入的居民與壅塞的交通，也讓淡水小鎮幾乎喘不過氣來。因此當淡江大橋準備建造時，許多文化人士憂心忡忡，擔心會一舉摧毀脆弱的小鎮美景。

其實大家的憂心也不是沒有原因，因為過去台灣興建的大橋，大部分都是怪異醜陋又施工不佳的橋梁，連接台北市與新北市之間的橋梁，沒有一座稱得上是漂亮的；加上建築師札哈．哈蒂的設計作品向來以前衛怪異著稱。

如今淡江大橋完工，之前的擔心似乎是多餘了，札哈．哈蒂設計的大橋，的確算是座美好的橋梁作品，單塔不對稱的斜張橋線條優美，與夕陽落日形成美麗的畫面，讓淡水夕照的美景有了另一番韻味。

淡江大橋再度吸引遊客前來淡水觀光，成為了淡水小鎮新地標，「淡江夕照」在大橋加持下，應有機會成為「新世紀的台灣八景」。