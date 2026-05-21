丁予嘉／拒絕「坑人」的商業模式

「商業模式」這個詞，許多人朗朗上口，可真正懂得的人，少之又少。Business Model其實是跨領域的實踐，是企業獲取價值與創造利潤的核心邏輯。從商品設計開始，到如何讓消費者掏錢，其中環環相扣的流程、迭代更替的策略、持續並擴大獲利的掠奪主張等等，都是企業必須絞盡腦汁的課題。這正是資本主義的縮影，更是商人無所不用其極的坑人體現。

約莫兩百年前，有一家公司叫做Ｐ＆Ｇ，至今還是全球日用品排名第一的巨擘，舉凡肥皂、洗衣精、牙膏、洗髮精、尿布、刮鬍刀、漱口水，到沐浴乳、保濕乳、化妝品，你能想到的，它都有！Ｐ＆Ｇ透過市場區隔與廣告行銷，把幾乎一樣的商品成分，透過不同包裝，不同品牌，卻收取階梯式不同的價錢。雖然企業獲取更多的利潤，但消費者還是喜獲良品，得到了應有的滿足。這樣的商業模式，確有其獨到之處，周瑜打黃蓋，一個願打，一個願挨。

當今資本主義下的商業模式，變質了！有縫就鑽、吃乾抹淨當道，直接侵蝕消費者的利益，利用壟斷式的強迫與消費者的無奈，變本加厲，予取予求，嚴重破壞公平競爭！

舉個例子，某家外來的網約計程車剛進台灣時，打著全球服務的時髦品牌，廣招白牌車駕駛加入車隊，加上車資上的折扣，硬是把本地競爭對手打得遍體鱗傷。美國式的資本主義，砸下大錢，怎會善罷甘休！一旦市占率接近一半，掙擰的面孔就露出來了。消費者上網約車時，必須輸入目的地，再由電腦算出費用，當你確認叫車時，信用卡直接扣款，這筆里程費，通常比跳表的費用每趟平均高出卅至五十元，當你詢問為何車資較貴的原因時，駕駛無奈一句：「電腦算的，我也不知。」反觀本土網約車，你到達目的地時照表扣款，合理又有保障。

台灣有個奇特現象，要價昂貴的餐飲店，滿滿的年輕人；坑人的外來網約車，也都是年輕人在坐的。是無知？還是有錢？

類似的商業模式，不勝枚舉。與上述同名的食物外送平台，更是吃人不吐骨頭。商家為了多一條銷售管道，忍痛接受被抽頭的條件；消費者在Ａｐｐ上看到的菜單單價，比起內用價錢高出兩成有餘；即使你付錢參加免運優惠，每筆帳單都加上「行政費用」，八至卅元不等，完全無人的電腦服務，行政費用給誰？能坑的，絕不放過！原因無他，它壟斷市場。它市占率超過六成，還敢提出要併購市占率第二名的公司。還好，公平會沒有「遇美就跪」。

再舉個例子，你大概也遇過。提供通訊服務的電信業者，也不知道是哪年哪月學會了美國式訂價方式？讓你在不知不覺中選擇對業者最有利的方案。使用量從輕到重，送這送那，但又有但書。每個方案都複雜極了，連店員都說不清楚。更傻眼的是，你一旦決定，就要在上萬字、字小到不能再小的合約書上簽字。一家美系，號稱世界第一的健身中心，也是這樣的。

以前很流行的大姆哥（攜帶式儲存ＵＳＢ），多好用啊！現在硬是快停產了，取代的是雲端儲存，安全性的疑慮先不說，僅僅每個月的月租，加上時不時空間已快滿的加購通知，這根本就是躲不過的壓榨啊！

藉由壟斷市場來巧取豪奪，不但違反公平競爭，更是置消費者利益於不顧的無恥行為。資本主義下的商業模式，是該被深刻檢討的時候了。（作者為經濟學家）