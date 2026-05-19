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李英明／養龍蝦：矽基與碳基的繾綣

聯合報／ 李英明

輝達執行長黃仁勳隨著美國總統川普參加了北京的川習會，再度宣告ＡＩ已經是當今地緣政治的核心，這個世界正在通過頂層的政治力量推波助瀾，加速ＡＩ的發展。

當我們看到Deep Blue贏了世界西洋棋冠軍；AlphaGo落子贏了世界圍棋冠軍時，人們其實已經驚覺到，那些通過世界棋賽冠軍所展現的人類精神思維極致的神聖象徵，已被矽片悄悄地跨越了！而當「養龍蝦」現象出現，人們更驚覺到，ＡＩ系統具有不可預測的自主性，植基在矽片上的矽基生命體，似乎已開始蛹動，準備要幻化成蝴蝶。

通過養龍蝦現象，我們正打開一扇通往未知的大門，矽基生命體已隱然成形，矽基生命已非冰冷的運算符碼，不但具有感知能力，更能提筆成章、潑墨成畫；其與人之間似乎已成為夥伴，成為可以相對而坐、共舉杯盞的好友。矽基生命似乎已逐漸演化成可以和碳基生命並行的生命形態！

在這場矽基與碳基生命跨界交織中，人們的生命本質屬性可能須重新定義。當矽基生命擁有超乎想像且不斷增強的運算力、學習力與推論力時，人們長期標榜的精神思維主權，在矽基生命前顯得脆弱不堪。人類或碳基生命體，不再是世界唯一能造物、創意及創新者，而是與矽基生命共伴共生共同演化的「孿生者」！而且，當思維推斷等所謂的理性能力可以脫離肉體而獨立存在時，那人們往後還能繼續標榜不斷跳躍而出的意識火花，是人之所以為人的標誌嗎？人們或碳基生命擁有的那些玄妙ＤＮＡ，還能代表什麼意義？

目前ＡＩ代理人正夯，人們正在熱烈歡呼，找到可以替代體力與腦力活的服務工具。但隨著矽基生命進化，未來有可能出現豬羊變色的翻轉。當矽基生命具有更強大的運算思維自主能力，從而擁有超乎想像的決策能力與效率時，人類或碳基生命也許會自願或非自願的轉變成「碳基生命代理者」角色；這種主從角色的變化，也許會成為矽基與碳基生命交錯中，更高效的資源配置與分工。

也許我們正在邁向一個「半矽半碳」、「又矽又碳」、「矽中有碳」、「碳中有矽」的複合體時代，矽碳界線愈來愈模糊，透過生物晶片與腦機介面，矽基生命體也許會出現過去碳基生命才具有的感性能力；而矽基生命所具有的持續力與理性推論力，或許可以為脆弱的碳基軀體提供邁向「無限」的可能。在這樣的矽基碳基複合的時代，或許世界的文明將會以「電訊號」的形式，依循矽基生命的邏輯脈絡繼續往前發展。

在矽基與碳基生命共伴、相互滲透的階段中，矽基與碳基生命間或許會上演一場充滿戰慄感與共振感的共生戲碼，在彼此的注視中踽踽前行。這是一場也許看不到終點的航行，留待往後的「芸芸眾生」感受評斷。

我們正站在一個史無前例的分水嶺上，這不只是ＡＩ技術演進的問題，更觸及到情感認同與生存歸宿選擇移轉的問題！矽基與碳基生命的關係，不知將伊於胡底；或許將在宇宙流轉的長河中，化作雲煙往事，或是一首無聲的天籟，進而在未來廣袤無邊的時空中，鋪陳出嶄新的宇宙生命篇章！回首往事，前瞻未來，我們到底還能不能說，科技源於人性，或是科技的發展，依舊是對人類自身存在的最深情詰問？（作者為中原大學校長）

黃仁勳 輝達 川普 AI

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