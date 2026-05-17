邱坤玄／川習管控分歧 台仍抗中保台？

美國總統川普於五月十三日至十五日應邀前往北京進行國是訪問，實際停留時間約四十二小時。此次訪問除了正式會談與國宴之外，也安排了小規模交流與參訪行程。川普與習近平的互動相處約九小時，其過程與後續影響，引發全球高度關注。

美中關係的本質在川普第一次上任之後就是戰略互疑與競爭，呈現在政治、軍事、經濟與心理層面上的相互猜忌與全面角力。美國認為中國大陸的崛起將改變現有國際秩序，並挑戰美國的主導地位。大陸則認為，美國就是要遏制中國發展，避免自身被超越。這種結構性的矛盾，不可能透過一次高峰會或短期互動就獲得根本解決。對雙方而言，更現實的目標是「競爭有度」與「管控分歧」，只可能在特定議題上進行有限妥協，以累積成果增加互信。

兩國領導人維持定期會晤，本身就是減少互疑、管控競爭的重要方式。川普尤其強調他與習近平之間的個人關係，並多次表示，雙方建立了兩國歷史上少見且長久的元首互動關係。

川普在國宴中邀請習近平夫婦於今年九月廿四日赴華府進行國是訪問，成為今年「戰略穩定關係」的關鍵支撐，之後雙方都同意在兩個國際會議中再度會晤，如果實現，此一動能將為兩國帶來正面的影響。

從會談後雙方公布的紀要來看，可以用「一會各表、各取所需」來概括此次峰會。習近平在峰會中對台獨及其後果提出了嚴重的警告，美方在會後聲明中未提及台灣議題；並稱雙方同意伊朗不得擁有核武，陸方只說兩國元首就中東局勢交換了意見。雖然中方所強調的「建設性戰略穩定關係」未直接出現在美方紀要中，但美國國務卿魯比歐在會後對媒體表示，雙方對維持整體穩定仍具有共識。

各表的方式在兩國關係中經常出現，它的默契是不公開否定對方說法，並保留各自解釋與行動空間，尤其是對各自盟友與友邦的政策操作空間，最後在此基礎上往前發展關係。

從川普接受福斯新聞專訪，以及返國途中在空軍一號上與媒體的談話分析，雖然川普聲稱對台政策沒有改變，但是他對台獨可能引發的戰爭表達了明確的立場，川普表示他不希望看到任何人走向獨立，也不願意為此跋涉九五○○英里去打仗，更不希望有人認為「因為美國支持我們，所以我們就可以宣布獨立」。

川普也承認與陸方討論對台軍售問題，並且聲稱最近一批軍售他仍未做出決定，其實川普心中的對台軍售就是買賣，更可以作為與陸方談判的籌碼，「六項保證」對川普而言已成歷史。

在美方關注的伊朗問題上，大陸外長王毅在會後也表示希望美伊透過談判解決分歧，並主張在維持停火的基礎上，盡快恢復荷莫茲海峽航運通行。這顯示，美陸雙方都清楚理解彼此的關切與需求，而這些需求也自然成為彼此談判時的重要籌碼，美方極有可能評估陸方在伊朗問題上的努力、以此作為調整對台軍售的考量，安全議題也可交易。

然而，相較於美中關係正在逐步調整與重塑，民進黨政府目前仍強調美國「對台政策不變」的口頭宣示，並延續「抗中保台」的政治主軸。但實際上，川普的對台政策已處於漸進式調整之中，量變可能最終導致質變。對台灣而言，每一次美陸峰會背後始終存在同一個憂慮：台灣會不會成為美陸交易的對象？而一旦台海發生衝突，付出生命代價的，終究是台灣的年輕世代。

（作者為政治大學東亞所名譽教授）