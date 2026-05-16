趙建民／川習給賴清德上的一堂課

中美兩國領導人在北京會面，討論攸關全球經貿和安全秩序的關稅和伊朗戰事，全球關注。川普行前不顧對台六項承諾，宣稱將討論對台軍售，台灣情緒緊繃。相關報導顯示談判成效不差，雙方不僅在伊朗問題上立場相近，習近平也肯定經貿平衡積極的成果。奇妙的是，各方預期的對台軍售隻字未提，美方公布的談話紀要甚至根本未提台灣。會中習近平強烈批評「台獨與台海和平水火不容」，但卻同意建構「美中建設性戰略穩定關係」，假如台海安全未符北京期待，如何滿足習近平所稱「合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期」的新戰略關係定位？

川普執政一年餘，台灣對美關係自「堅若磐石」跌至「餐桌菜單」，何以致之？要回答這個問題，得先從美國政策談起。

近年以來，中國在製造業、全球南方、以及新質生產力方面崛起，美國力不從心，二○一七年改將中國定位為「戰略競爭對手」。新的戰略收縮全球責任，集中心力發展競爭力，鞏固西半球，試圖掌控全球資源和交通要道，開始從二戰以來辛苦建立的多邊機制撤退，至今年一月，已退出六十六個國際組織，包含三十一個聯合國周邊組織。對中則精準打擊、排除影響力，川普強力奪回巴拿馬運河的管理權、逮捕委內瑞拉總統、出兵伊朗、強要格陵蘭，都和這些國家和中國的親密關係以及戰略資源有關。

三月川普舉行「美洲之盾」峰會，要求拉美國家重新考慮和中國的關係，壓迫阿根廷限制與中關係，批評智利建立連接中國的海底電纜為破壞區域安全；美國駐巴拿馬大使館宣布，以美國技術取代華為設備。

川普捨棄華而不實的價值聯盟如四方會談，比起拜登，政策更加務實有效。他處處對中，卻要中國配合打開市場，協助處理中東危機。問題是，川普將關稅武器化被法院裁定違法，對伊朗戰事膠著，國內聲望低迷年底選舉堪慮，有何籌碼要求陸方配合？

今年二月川習通話，習近平稱「永遠不可能讓台灣分裂出去」，要求美方務必慎重處理對台軍售，川普卻在去年年底連續宣布兩項（一一○億及一四○億美元）巨額對台軍售，又在國會通過會後命國務院擱置；拒絕賴清德過境，也拒絕國防部長顧立雄到華府進行安全對話，看起來，一場精心設計的籌碼大戲早在謀畫！國務卿魯比歐稱此次川習會對台軍售非重點議題，但他和王毅在會前溝通時，王毅強硬表態「台灣問題事關中國核心利益，是中美關係的最大風險點」，魯比歐回應「台海地區發生動亂不符合美中利益」，語氣和習近平如出一轍，美中關係和平穩定的共識，呼之欲出。

川習會深刻書寫了國際政治的機鋒，也凸顯了台灣戰略的幼稚。賴清德似乎以為既然美中對峙，只要全力配合美方需求，台美抗中價值聯盟自然成形，卻忘了川普對中政策的精髓在「競」而非「抗」，目的在於不擇手段的取勝，而非折損元氣纏鬥。川普不斷重複台灣「偷了美國晶片」、「距離美國九千七百英里，距中國大陸只有六十七英里」，清楚說明了賴清德配合送走台積電、瘋狂送錢壯大美國軍工業，並沒有真正拉近台美距離。（作者為中國文化大學社科院前院長、陸委會前副主委）