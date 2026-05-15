周陽山／川普對華政策的關鍵性轉折

川普展開訪華之行，這是一次歷史性的元首峰會，也是川普心目中的Ｇ２會面，依照媒體報導分析，其核心內涵包括下列各端：

一，中方提議，中美雙方應相互尊重，良性互動，相向而行；通過合作溝通，平等協商以解決分歧。「中華民族的偉大復興」與「讓美國再偉大」可以並行不悖相互成就，共同造福人類。因此，中美雙方應建立戰略引領，亦即「建設性戰略穩定關係」，其中強調四項基本原則：合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期；以此為今後三年的中美關係奠立基調。據此，今後中美雙方應會建立起經常性、建設性、可持續的溝通管道，川普也邀習近平九月廿四日回訪白宮。

二，習近平指出，台灣問題在中美關係中至為重要，台獨與台海和平水火不容，處理好了就能保持總體穩定，處理不好就會碰撞甚至發生衝突，並使雙方關係推向十分危險的境地。基於此，維護台海和平穩定是中美雙方的最大公約數，美國必須慎之又慎！

三，美方要求大陸提供穩定的稀土出口，並在芬太尼及製毒問題上採取協調防範措施。中方則要求美國放鬆對華科技封鎖，開放更多高科技產品。川普強調，這次隨他來訪的企業都是經過嚴選最頂尖的科技與企業領袖，他們都想把生意做起來；川普還特別在會議現場將他們介紹給大陸領導人，國務院總理李強也與他們另行會面。

四，中方認為中美雙方經貿關係應是互利共贏，是夥伴而非對手。美國企業正深度參與中國的改革開放，中國開放的大門也會愈開愈大。另外，美國希望中方能大量購置農產品，包括大豆、玉米、牛肉等，並訂購更多的波音客機，以及與上述企業加強合作。

五，川普在晚宴中回溯中美關係的歷史，強調友誼深厚、彼此尊重而且相互欣賞；還提及美國人對孔子的尊重，特別在華盛頓特區的最高法院立碑致敬。川普顯然有備而來，他還舉例早年華工協助建設美國東西兩岸的鐵路，在抗戰期間中美也曾合作抗日，藉此回應中方訴求的友好合作、和平共處。

此次峰會已因美以伊戰爭延宕，但伊朗意志堅定、底氣十足，美並未真正戰勝。過去一貫親美的沙烏地阿拉伯等海灣國家對美國軍事能力有所質疑，並透過巴基斯坦的轉運取得了中方武器裝備。由於今年底美國期中選舉壓力頗大，川普亟需大陸的經貿支持以鞏固選票，大陸方面勢將對此釋出善意。

由於在對伊戰爭中美國的軍事霸權削弱，在中東的獨霸地位也面臨頓挫，一向霸氣自信的川普在會談中不再是盛氣凌人、極限施壓，而且不斷對中方釋出善意。川普急於盡早結束對伊戰爭，希望透過中方協調解決伊朗核子問題，並開放荷莫茲海峽以解決當前複雜的中東危機；對此，聯合國發言人立即表示樂觀其成。

由於和平統一是大陸決策高層的重中之重，上述的「建設性戰略穩定關係」將如何落實？哪些是由中美雙方協商解決、哪些歸由國際社會共同參與、哪些則專屬兩岸之間對話與研商的課題？這些仍有待今後持續的會商並予釐清。

質言之，此次中美高峰會是美國對華政策的關鍵性轉折，從拜登總統時代的小院高牆、施壓抑華變成平起平坐，和平協商，互利共贏；進一步可能會對台灣未來命運做出新安排。令人扼腕的是，由於自信不足且缺乏遠見，立法院在上周倉促通過了對美軍購七千八百億元，但美方猶嫌不足還要求繼續加錢。而今，台灣只能眼睜睜地看著中美關係走向新的里程碑，但自己手上恐怕已無牌可打。

（作者為金門大學兼任教授）