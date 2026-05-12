名家縱論／串流、微短劇集、豎店、AI

串流Stream：豎起手機盯著看，經久不輟，幾乎已是全球人類的普遍行為模式。於是有了串流；不需預先下載儲存，隨點隨看，播放內容在消費的同時立即傳輸到位。

微短劇集：在豎屏上觀看的劇集，每集一到二分鐘，總長有數十至百集。人物及劇情簡單，衝突不斷，故事轉變迅速，觀眾享用到即時的精神快餐，感覺很「爽」。微短劇集在串流平台上最受歡迎。

豎店：人稱東方好萊塢的橫店，位於浙江金華市近郊，三十多年來拍攝了無數電影和電視劇集。現在又有「豎店」，此非地名，是專門為拍攝豎屏微短劇集的基地，散見各處，業務繁忙。微短劇要求極致的短、平、快，為了適應這種高強度快速生產模式，「豎店」應運而生。鄭州的豎店基地，提供一百八十個標準模塊式場景；劇組只需步行五分鐘，到另一場景拍攝。效率驚人，幾乎是早上寫劇本、下午拍攝、晚上剪輯，第二天上線播放。

微短劇集的發展迅速，已遍及全世界。結合二○二五年全年及二○二六年的最新數據：中國大陸市場的總產值超過九百億人民幣，是中國國內電影票房的兩倍。世界其他地區微短劇集的產值和營收，約廿四億美元；中國內部的微短劇觀眾有七億兩千萬人，其他地區的愛好者超過了八千萬。大約有十萬家以上的公司、劇組，正積極製作微短劇集，直接或間接地創造超過二百萬的就業人口。

微短劇集很好賺嗎？完全不是，這個行業的廝殺慘烈，多數製作血本無歸，成功例子頗罕見。有成功典範：兩年前拍攝的某美國微短劇，成本數十萬美元，劇集一夕爆紅，利潤超過千萬。由於投資額不大，製作過程短，成敗立見，身上有些閒錢的人抱著玩一把的心態投資，即便賠掉也不怎麼心疼。

如今有更多人熱衷投資微短劇集，因為當下ＡＩ已成為微短劇集製作的主力軍。近來ＡＩ在影視製作的發展屢有突破，場景變化多而逼真，獨霸視覺刺激、特技效果等，ＡＩ視頻生成技術趨於成熟，「漫畫視覺＋短劇節奏」的製作得心應手；劇情片也有進步，「真人演員＋ＡＩ」組合的戲劇，因微短劇劇情單純，不需較深入的情緒刻畫與表達，觀眾能夠接受。

傳統劇組需幾個月的工作，有了ＡＩ參與可望一周內完成；製作成本減少八成以上。同時產品形式也呈多樣化，一套劇本可以製作成ＡＩ漫畫劇、「真人＋ＡＩ」劇集等，在不同渠道播放，收入多元化。

二○二六年第一季度，大量使用ＡＩ的微短劇集，占產品總數量的百分之九十。ＡＩ技術的飛速進展，嚴重衝擊微短劇這個新興產業的生態；不少劇組成員、演員紛紛失業。

看串流平台微短劇的億萬網民，與其他戲劇愛好者一樣，大家還是喜歡看好戲。ＡＩ擅長呈現視覺奇觀和刺激，但是真誠感人的劇本、優秀演員觸動心靈深處的表演，絕對是廣大觀眾最喜愛的珍貴享受，這正是為什麼由真人演出的微短劇，播放量是ＡＩ劇的廿五倍。

天下的影劇工作者，就是為愛看好戲的人努力工作下去。