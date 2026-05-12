聽新聞
0:00 / 0:00

名家縱論／串流、微短劇集、豎店、AI

聯合報／ 王正方（作者為電影導演）

串流Stream：豎起手機盯著看，經久不輟，幾乎已是全球人類的普遍行為模式。於是有了串流；不需預先下載儲存，隨點隨看，播放內容在消費的同時立即傳輸到位。

微短劇集：在豎屏上觀看的劇集，每集一到二分鐘，總長有數十至百集。人物及劇情簡單，衝突不斷，故事轉變迅速，觀眾享用到即時的精神快餐，感覺很「爽」。微短劇集在串流平台上最受歡迎。

豎店：人稱東方好萊塢的橫店，位於浙江金華市近郊，三十多年來拍攝了無數電影和電視劇集。現在又有「豎店」，此非地名，是專門為拍攝豎屏微短劇集的基地，散見各處，業務繁忙。微短劇要求極致的短、平、快，為了適應這種高強度快速生產模式，「豎店」應運而生。鄭州的豎店基地，提供一百八十個標準模塊式場景；劇組只需步行五分鐘，到另一場景拍攝。效率驚人，幾乎是早上寫劇本、下午拍攝、晚上剪輯，第二天上線播放。

微短劇集的發展迅速，已遍及全世界。結合二○二五年全年及二○二六年的最新數據：中國大陸市場的總產值超過九百億人民幣，是中國國內電影票房的兩倍。世界其他地區微短劇集的產值和營收，約廿四億美元；中國內部的微短劇觀眾有七億兩千萬人，其他地區的愛好者超過了八千萬。大約有十萬家以上的公司、劇組，正積極製作微短劇集，直接或間接地創造超過二百萬的就業人口。

微短劇集很好賺嗎？完全不是，這個行業的廝殺慘烈，多數製作血本無歸，成功例子頗罕見。有成功典範：兩年前拍攝的某美國微短劇，成本數十萬美元，劇集一夕爆紅，利潤超過千萬。由於投資額不大，製作過程短，成敗立見，身上有些閒錢的人抱著玩一把的心態投資，即便賠掉也不怎麼心疼。

如今有更多人熱衷投資微短劇集，因為當下ＡＩ已成為微短劇集製作的主力軍。近來ＡＩ在影視製作的發展屢有突破，場景變化多而逼真，獨霸視覺刺激、特技效果等，ＡＩ視頻生成技術趨於成熟，「漫畫視覺＋短劇節奏」的製作得心應手；劇情片也有進步，「真人演員＋ＡＩ」組合的戲劇，因微短劇劇情單純，不需較深入的情緒刻畫與表達，觀眾能夠接受。

傳統劇組需幾個月的工作，有了ＡＩ參與可望一周內完成；製作成本減少八成以上。同時產品形式也呈多樣化，一套劇本可以製作成ＡＩ漫畫劇、「真人＋ＡＩ」劇集等，在不同渠道播放，收入多元化。

二○二六年第一季度，大量使用ＡＩ的微短劇集，占產品總數量的百分之九十。ＡＩ技術的飛速進展，嚴重衝擊微短劇這個新興產業的生態；不少劇組成員、演員紛紛失業。

看串流平台微短劇的億萬網民，與其他戲劇愛好者一樣，大家還是喜歡看好戲。ＡＩ擅長呈現視覺奇觀和刺激，但是真誠感人的劇本、優秀演員觸動心靈深處的表演，絕對是廣大觀眾最喜愛的珍貴享受，這正是為什麼由真人演出的微短劇，播放量是ＡＩ劇的廿五倍。

天下的影劇工作者，就是為愛看好戲的人努力工作下去。

AI 串流 圖片生成

延伸閱讀

國軍戲劇踢鐵板？ 建國百年偶像劇《勇士們》重金製作卻收視慘淡

【聚焦串流】王祖鵬 地下電影／把電影院裝進口袋以後：串流時代下的影迷（評）告白

陳力俊／生成式AI走向具身智慧

8名中國遊客在清邁非法拍短劇 被泰警突檢逮捕

相關新聞

名家縱論／串流、微短劇集、豎店、AI

串流Stream：豎起手機盯著看，經久不輟，幾乎已是全球人類的普遍行為模式。於是有了串流；不需預先下載儲存，隨點隨看，播放內容在消費的同時立即傳輸到位。

趙坤茂／藏鏡人是誰？還是有人在乎！

今年奧斯卡頒獎前夕，榮獲最佳男主角提名的「甜茶」（音似Tim Cha，乃Timothée Chalamet的暱稱）在某次對談中脫口而出：「讓它們（芭蕾或歌劇）繼續活下去，即使現在已經沒人在乎了！」隨即遭到資深女星Jamie Lee Curtis公開質疑：「為何會有藝術家去攻擊其他藝術領域的人？」

徐遵慈／東南亞國家面臨美多重貿易調查

東南亞國家在歷經美國川普政府一連串關稅措施，及美以伊衝突造成的石油危機衝擊後，四月底再次登上美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）發布之二○二六年「特別三○一報告」的優先與觀察國家榜單。其中，越南罕見地被列為「優先外國國家」（Priority Foreign Country, PFC），是美國十三年來，首次就違反智慧財產權保護最嚴重級別國家發布名單，美國將在卅天內決定是否啟動調查與諮商，以對越南實施懲罰性關稅。

林一平／王權的延續

四月廿七日，英王查理三世偕王后卡蜜拉飛抵美國華盛頓，進行為期四天的國事訪問。查理國王在白宮與美國總統川普會面，並於國會發表精彩演說。這是查理登基後首度以君主身分踏上美國國土，被視為修補美英關係的重要外交契機。遙想一二一五年時，英王約翰在英國貴族的脅迫下簽署了著名的「大憲章」，放棄部分王權；皇室永續至今，英王成為英國無實權的虛位元首，如何能與美國總統平起平坐？

王文華／每個人都要轉型

時代開了我們一個大玩笑：以前看起來最難的事，現在最簡單。

陳力俊／生成式AI走向具身智慧

二○二二年底，OpenAI推出生成式ＡＩ聊天機器人ChatGPT，憑藉強大的語言理解與內容生成能力，迅速席捲全球，將ＡＩ推向新一波科技浪潮。短短數年，ＡＩ已從研究實驗室走入日常生活，應用範圍涵蓋教育、

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。