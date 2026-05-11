趙坤茂／藏鏡人是誰？還是有人在乎！

今年奧斯卡頒獎前夕，榮獲最佳男主角提名的「甜茶」（音似Tim Cha，乃Timothée Chalamet的暱稱）在某次對談中脫口而出：「讓它們（芭蕾或歌劇）繼續活下去，即使現在已經沒人在乎了！」隨即遭到資深女星Jamie Lee Curtis公開質疑：「為何會有藝術家去攻擊其他藝術領域的人？」

此番失言，也引發各大劇院與舞者的「集體打臉」，洛杉磯歌劇院在官方社群平台貼出一張劇院內座無虛席、觀眾起立鼓掌的照片，並幽默留言「我們剛數了一下，這裡看起來不像是『沒人在乎』的樣子」。紐約大都會歌劇院發布一段短片展示後台數百位專業工匠、服裝師與樂手辛苦工作的影片，並諷刺甜茶說「這一場是專門演給你看的」。

美國芭蕾傳奇Misty Copeland慨嘆甜茶曾利用她推廣電影，隨後卻稱「沒人在乎芭蕾」，這種利用完就踐踏的行為讓她深感遺憾，並嚴肅提醒他「若沒有古典藝術的傳承，根本不會有今天的電影」；隨後她更在奧斯卡頒獎典禮現場演出，迫使台下的甜茶起立鼓掌，完成這場被媒體戲稱為「最體面卻最尷尬」的現場對峙。

近日，身為專業舞者出身的奧斯卡影后Charlize Theron再補上一刀，冷冷嘲諷：「他應該慶幸自己活在電影界，因為再過十年，ＡＩ就能取代像他這樣的工作，但ＡＩ永遠無法取代芭蕾舞者在台上的呼吸、汗水與靈魂。」不過，這些解氣話聽聽就算了，天生我才必有用，沒有任何人應該被ＡＩ取代，各個人物角色皆有其存在的意義與價值。誠如名導演王正方評論ＡＩ製作的速成片「霍去病」時所言：「ＡＩ製片缺乏群策群力的人味，它肯定沒戲！」

面對排山倒海的批評浪潮，甜茶只能像木偶般，被公關團隊操控著出來道歉，並在典禮上乖乖坐著被笑。媒體戲稱這是一場由全球藝術界共同操偶、甜茶獨自演出的「單人木偶劇」或「單人布袋戲」（A One-Man Puppet Show），諷刺他從原本風光的影帝候選人，淪為被各界輿論拉線擺布的丑角。

如果甜茶知曉布袋戲在台灣仍是「有人在乎」的傳統表演藝術，或許感受就不會那麼苦澀。布袋戲老少咸宜，雖然曾面臨過政治壓迫、社會轉型、文化斷層等多重挑戰，但如今已從早期的廟口庶民娛樂，演變為融合科技、多媒體與跨界實驗的現代表演藝術。

年初在礁溪旅店，筆者有幸觀賞了一場別開生面的「武松打虎」。操偶藝師憑藉精湛的指尖功夫，佐以數位多媒體的聲光特效，讓布袋戲偶在微型戲台中靈活翻騰。藝師生動的口白與活潑的互動，逗得台下孩童笑聲連連，更巧妙地融入「野生動物保育」觀念，賦予經典新結局。這場「人偶合一」的表演，展現了文化傳承的熱情，彰顯了真誠的技藝在數位時代依然閃耀，那是ＡＩ模擬不來的汗水與溫情。

五十多年前，黃俊雄電視布袋戲「雲州大儒俠」橫掃全台，創下百分之九十七的收視神話。劇中那位高喊「轟動武林，驚動萬教」、「順我者生，逆我者亡」的藏鏡人，其真實身分曾是全台戲迷心中最大的謎團。正是這份長達半世紀的「在乎」與懸念，凝聚為守護傳統藝術的堅實堡壘，讓掌中戲的薪火代代相傳。

（作者為台大資工系教授）