徐遵慈／東南亞國家面臨美多重貿易調查

東南亞國家在歷經美國川普政府一連串關稅措施，及美以伊衝突造成的石油危機衝擊後，四月底再次登上美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）發布之二○二六年「特別三○一報告」的優先與觀察國家榜單。其中，越南罕見地被列為「優先外國國家」（Priority Foreign Country, PFC），是美國十三年來，首次就違反智慧財產權保護最嚴重級別國家發布名單，美國將在卅天內決定是否啟動調查與諮商，以對越南實施懲罰性關稅。

美國依據「一九七四年貿易法」，對全球一百多個貿易夥伴審查智財權保護與執法現況，今年計有廿五國上榜；分別為優先觀察名單六國，包括中國大陸、印度、印尼、俄羅斯等，以及觀察名單十九國，包括加拿大、歐盟、墨西哥、泰國等。相較於泰國今年被「降級」改列觀察名單，越南則「升級」成為唯一的「優先外國國家」，被指控的原因為對線上隱私權保護不周、仿冒猖獗、使用盜版軟體、非法接收或使用有線電視及衛星訊號、查緝侵權行動不力、對侵權者欠缺刑責處罰等。美國在過去僅曾將中國大陸、烏克蘭等極少數國家列為「優先外國國家」，此次越南上榜自屬事態嚴峻。

越南近年因免費電影串流網站與侵權影音平台林立，如Fmovies、Xoilac TV、2embed API、MyFlixerz等眾多海盜版影音平台在網路橫行，成為美國線上侵權最嚴重的國家。另近年來，越南除本地仿冒生產美國品牌成衣、鞋類外，中國製仿冒品自中國大陸跨境走私問題猖獗，形成另一種「中國製造、越南銷售或轉運」現象。儘管越中簽署海關合作協議，建立兩國海關數據、情報交換機制與「邊境聯合執法」，但成效並未讓美國滿意。

值得注意的是，川普重返白宮後，終結了拜登政府與東南亞國家的「蜜月期」；對各國課徵「對等關稅」稅率時，東南亞國家平均稅率達近四成。今年二月，美國最高法院宣判「對等關稅」違憲失效後，川普援引「一二二條款」對全球實施百分之十關稅，復於三月中旬起，相繼以「產能過剩」和「未禁止進口強迫勞動產品」為由，分別對十六個經濟體與六十個經濟體發起「三○一調查」，新加坡、越南、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、柬埔寨等東協國家均未能倖免。

根據ＵＳＴＲ發布的初期調查報告，認為東協國家存在結構性產能過剩情形，對美國順差日漸擴大；更直指越南水泥、馬來西亞鋼鐵、柬埔寨成衣、旅行用品等，為具體的產能過剩實例。

在強迫勞動調查方面，美國認為東協國家長期存在對勞工保護不周、工人工時過長、對工會運作限制等情形；尤其二○二五年，越南等國對美國順差大幅勁揚，美方更將貿易失衡歸因於勞動議題。

據美國官方統計，今年前二個月，美國自越南進口金額飆升至三二七億美元，超越中國大陸與墨西哥，已成為美國第二大逆差來源，僅次於台灣。川普政府因無法繼續實施「對等關稅」，轉而積極運用其他關稅措施以合法化其貿易制裁。目前越南、印尼等東協國家背負多項「三○一」和「特別三○一」調查，除影響其出口與對美關係外，也將直接衝擊在當地投資的台商。故台商應更關注當地工廠的智慧財產權保護、勞工權益、原產地規範及供應鏈管理問題。

（作者為中經院台灣東協研究中心主任）