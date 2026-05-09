四月廿七日，英王查理三世偕王后卡蜜拉飛抵美國華盛頓，進行為期四天的國事訪問。查理國王在白宮與美國總統川普會面，並於國會發表精彩演說。這是查理登基後首度以君主身分踏上美國國土，被視為修補美英關係的重要外交契機。遙想一二一五年時，英王約翰在英國貴族的脅迫下簽署了著名的「大憲章」，放棄部分王權；皇室永續至今，英王成為英國無實權的虛位元首，如何能與美國總統平起平坐？

伊莉莎白二世去世後，有許多廢除皇室的聲浪。然在英國歷史，王權不僅象徵榮耀與統治，也肩負維繫秩序與穩定的使命。透過十三至十五世紀的中世紀書稿，我們得以見證王權在死亡與重生之間，如何延續其歷史角色。

中世紀的王權制度深受宗教儀式與政治象徵的形塑。書稿記錄中指出，國王臨終前會撰寫遺囑並安排喪禮，其遺體依循特定路徑展出與安置；自西敏寺起，經聖保羅大教堂，最終進入倫敦塔。這一連串儀式透過空間的轉移，將王者的肉身轉化為一個超越死亡、永續政體的象徵。西敏寺是加冕神授之地、聖保羅大教堂象徵英國國教權威、倫敦塔體現軍政力量，三者構成一套權力神聖化的地理密碼。

君主駕崩往往引發政局動盪。為避免權力真空，王后與御前會議迅速集會，協助年幼繼承人就位，啟動攝政體制，以確保統治權力不致中斷。

這套英國王室制度延續至今日，二○二二年女王辭世，查理三世繼位，無需經選舉或議會程序。翌日，在聖詹姆士宮召開的繼位會議中，首相、聖公會大主教與上議院代表共同宣讀王位繼承文書，並在陽台上公開宣告，象徵「君主雖亡，王權不息」。

二○二三年五月，查理三世於西敏寺舉行加冕儀式，他宣誓維護英國憲政與英格蘭教會（聖公會），由聖公會大主教行傅油禮，頭戴象徵王權的聖愛德華金冠，並持權杖與寶球，完成象徵王權與神權聯繫的莊嚴儀式。這場加冕典禮延續古制，在媒體傳播下轉化為全球矚目的國際政治事件。

加冕的意義，是整體制度的再確認；正如中世紀文書中的全民效忠宣誓，當代王室也透過公開儀式鞏固民意認同，使王室成為國族記憶與歷史連續性的象徵。英王之職不僅限於英國本土，查理三世同時擔任大英國協元首。在其中十四個國家，英王仍具國家元首地位，如加拿大、澳洲、紐西蘭等，顯示王權如何在帝國解構後保有跨國象徵力。

查理三世的個人歷程亦反映王室制度的調適能力，他曾與戴安娜王妃成婚並育有兩子；一九九七年戴妃車禍去世，一度造成王室形象受損。二○○五年後逐漸修復形象，王室亦因應世俗價值轉變，調整其公共角色。二○二四年初，查理確診罹癌，暫停公開職務但仍持續進行國務，體現王室「服務而非統治」的原則。

去年十二月他宣布治療進展積極，將逐步減少癌症療程，形容此刻是「個人的福音」。儘管外界對其健康仍存隱憂，今年四月他仍毅然啟程訪美，以帶癌之身完成登基後最重要的外交行程，充分展現王室責任感凌駕個人病痛的精神。王權早已失去治理實權，卻仍在國族象徵、文化連結與歷史敘事中扮演不可或缺的角色。這份由文本、信仰與制度交織而成的延續機制，是我們理解英國政體穩定與文化傳承的珍貴視角。（作者為前科技部代理部長）