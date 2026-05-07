陳力俊／生成式AI走向具身智慧

二○二二年底，OpenAI推出生成式ＡＩ聊天機器人ChatGPT，憑藉強大的語言理解與內容生成能力，迅速席捲全球，將ＡＩ推向新一波科技浪潮。短短數年，ＡＩ已從研究實驗室走入日常生活，應用範圍涵蓋教育、醫療、金融、製造乃至文化創意產業，對人類社會的影響，正如過去電力與網際網路一般，成為具有廣泛外溢效果的「通用技術」。

生成式ＡＩ的核心能力在於生成文字、影像、音訊甚至影片，使內容生產的門檻大幅降低。然而，此類ＡＩ多屬「被動回應」模式，依據使用者指令進行單次預測，仍屬工具性質。

近來快速崛起的ＡＩ代理人，則展現出更進一步的能力：可進行多步規畫、依目標導向執行任務，甚至具備一定程度的自主性，從單一回應工具轉變為可完成複雜工作的智慧系統。

更值得注意的是，科技界正邁向「具身ＡＩ」（或稱物理ＡＩ）的新階段。黃仁勳提出：「二○二六年是具身ＡＩ元年」。

所謂具身ＡＩ，是指ＡＩ不再只存在於虛擬空間，而能透過感測器、ＡＩ模型與致動器整合，在真實世界中進行感知、判斷與行動。例如掃地機器人、ＡＩ眼鏡、ＡＩ寵物、無人機、自駕車、人形機器人等，皆是具身ＡＩ的早期應用。若此一趨勢持續發展，ＡＩ將不僅協助人類思考，更可能直接參與生產與服務過程，成為勞動體系的一部分。

去年十月，時代雜誌公布的「年度最佳發明」中，美國新創公司的Figure 03及中國宇樹Ｒ１人形機器人雙雙入選。前者專為日常家務和輕工業任務設計，擅長打掃屋子、洗衣服、處理垃圾和遞送包裹；後者能跑跳、能側手翻、模仿拳擊動作，售價不到台幣廿萬元，讓人形機器人有機會真正普及化。

ＡＩ作為通用技術，其影響具有高度擴散性與可組合性，並可成為創新加速器。在製造業、服務業、醫療、教育、法律、金融業、農業、交通運輸、科學研究、政府治理等方面，深刻改變百工百業的運作模式。整體而言，ＡＩ正成為各產業提升競爭力的重要基礎設施。

然而，ＡＩ帶來的不僅是效率提升，也伴隨結構性的挑戰。首先是就業型態的改變。ＡＩ並非單純取代人力，而是重塑工作內容，使重複性任務逐漸由機器承擔，人類則需培養跨域能力與問題解決能力，以與ＡＩ協作。在教育體系上，未來人才培育須兼顧專業知識與ＡＩ素養，並強化跨領域學習與終身學習機制，以因應快速變動的技術環境。

其次，ＡＩ亦帶來倫理與治理層面的挑戰，包括拉大貧富差距、公平準入、學術誠信、演算法偏見、隱私保護、智慧財產權、假訊息擴散、助長詐騙、資安風險、武器傷人等問題。若缺乏適當規範，ＡＩ可能加劇社會不平等，甚至影響民主制度的運作。因此，如何在鼓勵創新的同時建立有效的治理機制，將成為政策制定的重要課題。

ＡＩ的發展提醒我們，科技革命從來不只是技術問題，而是牽動經濟結構、教育制度與社會價值的深層變革。唯有及早因應其長期影響，在創新與治理之間取得平衡，方能在這場全球競賽中掌握契機，使人工智慧成為促進社會進步與人類福祉的重要力量。

（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）