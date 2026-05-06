李英明／台灣矽盾角色的演化

台灣半導體ＡＩ相關產業在二○二六年第二季繼續迅猛發展，作為與半導體ＡＩ產業發展相關連的矽盾，也隨著這樣的發展，進入了新的演進階段。

矽盾這個概念的產生，基本上是在地緣政治邏輯與導向制約下的產物，帶有濃濃的地緣政治內涵。

當Craig Addison於二○○一年提出矽盾概念時，反映了當時台灣半導體產業在地緣政治格局中的處境與樣態。這個概念直接強調，由於台灣在半導體產業的重要角色，可以免於武力的威脅；由矽砂經過精緻的淬鍊製造過程所形成的晶片，就成為保護台灣的盾牌，因此可稱之為矽盾。

這個最原始的矽盾概念，可以姑且稱之為矽盾1.0。它強調的是，台灣因為在晶片生產的重要角色，從而形成防禦性的嚇阻作用，為台灣建構出一個物理性的屏障。

但是隨著台灣半導體產業的發展，逐漸凸顯矽盾1.0的局限性。因為台灣的半導體企業，並不是靜靜地、被動地等著被矽盾的物理性屏障保護，而是會主動基於積極的避險意識，通過多點布局地理的分散，與優化製程與封裝技術去強化供應鏈韌性與技術主權，進一步厚實提升台灣半導體產業的角色，從而增強矽盾的防護作用，強化版的矽盾概念就應運形成。

但是從二○一○年以來台灣半導體ＡＩ產業的發展來看，強化版的矽盾概念似乎也不能呈現真正的發展現實。因為台灣的半導體ＡＩ龍頭企業，顯然具有一定的地緣政治意識，並且成為能夠進行全球戰略布局能力與角色，從而通過全球擴廠友岸外包及不斷提升製程封裝技術，讓自己擁有了戰略高度，直間接的獲得參與國際戰略對話和國際安全機制的機會。這樣一來，矽盾就從物理性屏障，防禦性的嚇阻，轉化為戰略的防護，於是矽盾2.0概念就可以躍上國際舞台。

不過，當台灣半導體ＡＩ龍頭企業全球布局，成就全球半導體ＡＩ供應鏈時，也在全球撒下了先進製程與封裝技術的火種，成為全球創新的點火者；供應鏈的作業系統，進而成為全球科技演進的點火器，以及促進ＡＩ新文明發展的火苗。於是矽盾就不再只是物質的概念，而是具有精神性及文化性的內涵，如此一來，矽火種的概念就可以應運而生。

再進一步觀察全球半導體ＡＩ產業的發展，已經形成一條價值鏈之龍，台灣由於具有全球ＡＩ供應鏈整合者的角色，以及推動全球ＡＩ基礎設施的能力，扮演了這一條全球矽盾龍的龍首角色；全球擴廠等於是龍的爪，是可以保護及延伸龍首的地緣政治重要角色。

其實，半導體ＡＩ企業已不是一座座孤立的廠區，它們通過資金、人才、技術流通，打造供應鏈的串連、各種商業協議及國際協議，已經連結成矽盾長城；它非常精緻，但必須全球共同愛護，否則新的ＡＩ文明進程就會出現倒退，人類與這個矽盾長城共損共榮，於是就具有促進穩定、和平、安全的功能。矽就從微小的物質，轉換為人們對和平的渴望與希望，從而讓矽具有英雄史詩般的色彩。

（作者為中原大學校長）