李家同／如何徹底改善台鐵和台電

近期台鐵接連發生死傷事故，造成旅客極大不便。眾所皆知，台鐵的運輸安全非常重要，很多民眾非常依賴台鐵交通。但我們也要問：為什麼台鐵常發生重大事故？同時，我們也須注意台電公司經常跳電的事件。

從前我在美國有十三年之久，在這十三年之間只遭遇過一次斷電，那還是因為大風雪導致電線斷裂。很遺憾的是，在台灣生活，遇到斷電並不稀奇。對於台鐵公司和台電公司這兩家國營事業，雖然我們應有正面的想法，要多多鼓勵他們、幫助他們，但我仍然要提出一些改進他們妥善率的想法。

政府應立即對台鐵和台電的硬體設備進行大體檢，類似我們對身體的大體檢；因為極有可能，這兩家公司裡的許多設備都需要換新。要做這種大體檢，必須有足夠的經費，因為一些檢測需要昂貴的精密設備，因此政府一定要給這兩家公司足夠的支持。然這種大體檢也不是能夠輕易進行的，必須有完善的規畫，且要設法提高兩家公司工程師的學問和技術，否則也無法做好相當徹底的體檢。

我們必須將這兩家公司塑造成研究型公司，在體檢結束以後，應當可發現台鐵和台電營運需要的各種零組件，而這些零組件往往是高級的產品，因此政府就必須有相應的零組件開發計畫。

印度政府最近宣布將投資七億五千萬美元，鼓勵工業界發展精密的電子零組件。很多國家希望自己的工業能夠一步登天，卻不知道一切都應從基本做起。

印度政府的計畫相當特別，因為很少國家的政府會鼓勵民間發展零組件。其實印度政府的做法是在厚植國力，提高印度工業界的基礎技術，這種想法很值得我們參考。

台灣的鐵路已完全電氣化，因此台鐵和台電或可共用許多零組件。台電有一個研究所，但據我所知，台鐵好像沒有設置研究所。政府應該鼓勵這兩家公司努力地做研究，因為他們需要的零組件勢必相當高規格。若台鐵和台電都能研究如何製作高規格的零組件，他們就會被認為是精密工業的成員。

要使這兩家公司都成為研究型公司，必須要以高薪來吸引優秀的工程師加入。台鐵與台電不僅都是國營公司，更與國家安全有密切關係，政府有責任在經費上支持他們。台鐵和台電需要很多設備，但很多都是進口的；我個人很希望有一天能看到，台鐵的訊號控制系統源於自製，也希望台電能自製所需的檢驗設備，更希望這兩家公司的軟體都由自己撰寫，且還能設計出他們需要的晶片。

萬事在人為，只要政府下定決心，將台鐵和台電推入精密工業；有朝一日我們絕對能發現，台鐵與台電不僅可提供好的服務，也有晶片設計、輸出高規格設備的能力。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）