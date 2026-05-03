郭瓊瑩／中央車站是城市生命之泵

近日北車商場ＲＯＴ招標案成為各界關注焦點。沒錯，民營企業永遠超前公營機構，有能力改變環境品質氛圍、增益營業收益，提升軌道運輸門戶的能見度與服務機能。「微風」集團經營多年來，確實啟動了台北車站這個具有百年歷史「車站門戶」的新面貌。但看今日全球各大城市的「中央車站」，有的設置東西南北口、有的串起城際運輸的心臟動能、有的更成為通勤族每日重要的行動生活核心。

再看許多國際知名大城，其中央車站仍具古蹟、歷史建築的文資身分；站體不大，周邊的大環境卻隨著城市的成長一起蛻變，而不斷再生。不再只是個建築殼子，卻成為城市之核心；綠地包圍著商場、軌道轉運、資訊服務、會議服務，乃至餐飲、旅宿等複合型生活廊帶。

台北車站自鐵路地下化後，即完成第四代新站之啟用；旅日建築師郭茂林更早於一九八○年代，即受北市府委託進行「台北車站特定區」規畫；包括今日才逐漸發展之雙子星Ｅ１、Ｅ２，以及鐵道部園區、清代機器局遺構、鐵道部宿舍歷史建築群。這樣前瞻的理念並非只側重在車站建築體本身，而是思考如何整合以車站為核心的鐵道廊帶歷史文化軸，並與都市發展配套。可惜拆除了具有歷史的車站，改為官帽式大型建築體；其封閉式之建築，在今天似很難疏通來自八方的人潮與商潮。

今日台鐵已轉型為國營公司，服務範疇需朝多角化經營，財務包袱也逐漸減輕中。現有車站本體不必然只是「台鐵辦公總部」，它應更新的，正是廿一世紀鐵道運輸的新價值觀；四鐵共構，加上城際陸運與轉運交織的流暢規畫，而「商場營運」只是元素的其中之一。但看巴黎、倫敦、紐約、費城、米蘭、上海、東京、大阪之中央車站，它們均承擔著都市再發展、都市歷史傳承的使命與發動機角色，也不斷在歷史與未來間尋求可行的動態定位。

誠然，各城市的中央車站，本來即位居都市發展動脈之心臟位置，其更新非幾任市長即可完成。費城Market East花了廿五年，東京更長達卅一年；台北已步入第四十六年，亟需具備城市發展之遠見與政策執行的可持續性。不論是倫敦、東京、費城中央車站的改造，均是走過數任市長的接力賽，方得成為城市更新的中心地帶。

恭喜台鐵已跨出一步，但這仍不到位，它更應定位為「台北首都都市再生發展政策的引擎」，其空間規畫仍應以首都發展為基礎，而非只侷限於單一站體空間之改造。台北鐵道廊帶是工業化與現代化的歷史見證，因此，這條廊帶中任一節點的更新發展，就大格局而言，台北市政府應有更清晰的主導權。台鐵公司應與其共榮共營，包括各類車輛進出動線的流暢交織、公園化中央綠地之延伸；車站廣場應承載旅客等候、集合與轉運資訊的服務機能，以及昔日前後站城市生活、商業活動之縫合與再生。

如果站體內的商場美輪美奐、商機蓬勃，站體外卻依舊充斥遊民聚集、髒亂街景、混雜落伍的景觀，成為台鐵與北市府各相關局處管不動的棘手門面，實殊為遺憾。期待台北車站自室內始，至戶外空間與大尺度特定區的綠地，得以通透融合，並考量友善多元文化使用者。除了基本的車站機能外，還應跳脫商圈營運利益，整合公私部門應有的ＥＳＧ與ＣＳＲ責任，讓台北車站及周邊區域成為首都門戶亮點；不只風華再現，更得以成為廿一世紀亞太地區交通樞紐之新典範。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）