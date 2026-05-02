方祖涵／五十億美元買不到的觀眾

四月中旬，ＬＩＶ高爾夫巡迴賽在墨西哥城登場。剛開球不久，福斯體育與串流平台直播就同時停擺，將近三小時沒有畫面，據說是因為嚴重停電。對螢幕前的球迷而言，那只是一段空白，幕後卻是許多選手與廠商已有段時日沒收到款項。阿拉伯主權基金最後緊急匯款讓比賽勉強完成，但外界已經嗅到不尋常的氣味。

幾天後，媒體陸續報導主權基金將在二○二六年球季結束後停止注資ＬＩＶ。原訂六月在紐奧良開辦的三千萬美元賽事，日前正式宣布延期到秋季，當地州政府已經要求聯盟退還百萬美元獎勵金，看起來，它的日子已經屈指可數。

ＬＩＶ成立於二○二二年，每月燒掉約一億美元，三年多下來，沙烏地砸了超過五十億美元。它屬於「願景二○三○」拼圖之一，是沙國想從石油經濟轉型成中東娛樂與商業中心的一環。這個計畫涵蓋地表與外太空，像是從零開始蓋一座新城叫尼歐姆，甚至包含人造月亮，野心可見一斑。

ＬＩＶ用空前金額挖角，把幾十位明星球員從美巡賽吸引過來。金錢從來不是職業運動的原罪，沒人會覺得大谷翔平的高薪玷汙了棒球的神聖。ＬＩＶ真正的問題在於主導者似乎不太懂職業運動，它最自豪的創新是把球員放進大名單，再透過事先安排好的選秀分隊。這個方式台灣資深球迷在棒球場也曾見過，它叫做台灣大聯盟。

球迷對這些隊伍很難建立感情。《紐約客》作者親身去過在川普球場舉辦的ＬＩＶ賽事，描述現場的人幾乎都在做跟比賽無關的事，像是喝到爛醉，跟川普合照，甚至有人在果嶺旁拿手機看色情影片。

ＬＩＶ英國子公司去年營收六千五百萬美元，支出卻超過五億兩千五百萬美元，美國分部估計也差不多。聯盟執行長歐尼爾告訴《金融時報》，距離損益兩平還要五到十年；原本希望把每支球隊以十億美元賣掉，現在看來只是奢望。

更嚴峻的是大環境的轉變。沙烏地受到中東情勢拖累，主權基金董事會通過二○二六至三○年新策略，將重心拉回國內經濟。尼歐姆大幅縮編，那條原本宣稱長達一百英里的線型城市，目前實際只完成其中極小部分。

倘若ＬＩＶ真的就此終結，短暫壽命最後留下什麼？沒有真正成熟的觀眾，沒有可流傳的故事，沒有經得起時間考驗的明星形象。倒是原本獨占市場的職業高爾夫巡迴賽為了應戰，被迫拆掉自己原本的薪資結構大幅改革，才是這場商戰最大的受益人。

主權基金真正的失敗，是把球迷的心當成一片可以從零開始開發的都市，然而正如尼歐姆最後只剩沙漠裡的鋼梁，重金換來的ＬＩＶ聯盟，球迷看台上也是同樣的空蕩。歸屬感是球迷願意每周花時間、心思、甚至是痛苦去守候球隊的理由，缺乏歸屬感就沒有職業運動，這是沙烏地主權基金用五十億美元換來的一課。（作者為運動文學作家）