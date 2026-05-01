聽新聞
0:00 / 0:00

洪蘭／AI再怎麼能幹 也不該取代大腦

聯合報／ 洪蘭

現在網路上假訊息很多，很多人認為好東西要跟好朋友分享，便好心轉發出去；結果朋友因相信你，買了無益的補品，或吃了有害的偏方，反而怨你。所以我勸學生，不要做吃力不討好的事，轉發訊息前，先確定它是不是ＡＩ製作的假訊息，免得為虎作倀。舉了幾個真實的例子後，學生果然小心了。但我沒想到，他們竟然矯枉過正，明明是真的，卻因不符合他們的預期或過去經驗，也存疑。

例如有學生問：老師，康乃爾大學不是美國長春藤的名校之一嗎？他們的教授腦子應該沒有進水吧？為什麼會在課堂裡要求學生用打字機寫作文？是打字機，不是打印機喔。打字機不是那個博物館裡陳列的東西嗎？為什麼人類已經會走了，還要叫他回去爬？

原來這是該校的一堂語文課，授課老師發現學生都依賴ChatGPT和線上工具來寫作文，雖然詞彙豐富，文法正確，甚至沒有錯別字，但它缺少了他們自己的思考與表達；沒有了原創性，作品就沒有了靈魂。所以她要求學生在課堂上不得用電腦打字，不可上網查資料，當場完成一篇作文。她要學生真正了解書寫與思考的本質。  

我很贊同這位老師的做法。因為ＡＩ的便利，現在很多人做事都不經過大腦，每每剪貼了事，常常牛頭不對馬嘴，險誤大事。心理學早有實驗發現，新知識若沒有經過反覆的思辨並與舊知識組織在一起，就不可能成為永久性的知識。短期記憶中的東西，若沒有經過思考，廿秒後便煙消雲散了。

這位老師深知人性是好逸惡勞，既然有ＡＩ代勞，學生又怎可能不用？便想透過打字機，強迫學生慢下來思考他要說的話。老式打字機不能像電腦一樣，打錯字退回去修改，打錯只能用橡皮擦掉，如果打錯三個字以上，紙張塗改難看，就只好丟掉重來。果然，學生發現不能隨意的改動文字後，他們變得謹慎，先認真思考自己要說的話，想好了再打上去，謀定而後動，不然損失的是自己。因為寫出來的自己的話，不是別人的牙慧，作文課因此變得有意義了。

過去也曾經有個實驗，上課時要求一半的學生用手抄筆記，另一半用打字，下課前十分鐘，請他們把今天上課的內容盡量回憶出來。結果發現手寫組的成績比打字組好。因為手寫時，語音要先轉換成語意，還要透過肌肉對字母的記憶把字寫出來，訊息在腦中處理的時間比打字組聽音按鍵的自動化歷程長，留下來的痕跡比較深，記憶的成績便比較好了。

在數位工具日益主導學習模式的今日，康乃爾大學的這堂課提醒我們不要忘記教育的目的與初衷，科技提升效率，卻也削弱了人類最基本的思考與表達能力。創造力是一個人最重要的能力，原創性也是一件作品最珍貴的地方，別人的話，不管有多悅耳，它不是你的話。當一篇文章百分之九十都是別人的話時，這篇文章還有讀的必要嗎？

ＡＩ再怎麼能幹，它不該取代我們的大腦。如何平衡科技與人性，是現代教育政策制定者一定要去深思的事。

（作者為認知神經科學退休教授）

美國 心理學 AI ChatGPT

延伸閱讀

科學人／你會把生命跟健康交給AI 嗎？專家這麼說

詹文男／孔子與AI

老師課堂沒收梳子被家長投訴 校方促道歉 網友心疼：很消耗教學熱忱

教育靠科技及快樂學習？ 政大學者：不要迷信

相關新聞

洪蘭／AI再怎麼能幹 也不該取代大腦

現在網路上假訊息很多，很多人認為好東西要跟好朋友分享，便好心轉發出去；結果朋友因相信你，買了無益的補品，或吃了有害的偏方，反而怨你。所以我勸學生，不要做吃力不討好的事，轉發訊息前，先確定它是不是ＡＩ製

郭瓊瑩／追求和平 自跨境保護區做起

近來美以伊衝突、中東戰火，導致數十萬無辜百姓之生命財產受損、數百萬人流離失所，波及諸多世界文化遺產，亦威脅地球生態系。歷史已昭示人類，戰爭未必能永久停息、不再興起，然降低衝突、追求和平，卻非不可為，且

詹文男／孔子與AI

好友老杜是個退休的企業家，他的社會經驗豐富，也很喜歡教書，但總苦於學校給付的鐘點費太低，投資報酬率有點不平衡。有回他跟筆者分享，孔子如何開班授徒收學費的故事，還真的令人眼界大開。

方元沂／風險時代台灣永續轉型新契機

日前受邀參與「地球解方二○二六年會」，深刻感受台灣對永續議題的關注已進入新階段。今年年會集結產官學研與青年團隊，聚焦淨零轉型、循環經濟、地方創生、永續金融、氣候科技、永續教育等，展現跨界合作能量。這也說明，永續發展已不再只是環保倡議，而是攸關國家競爭力、產業升級與社會韌性的核心戰略。

李清志／來去監獄住一晚

歷史建築再利用已經在全世界蔚為風潮，英國倫敦巴特西火力發電廠被改造成購物中心，法國巴黎舊證券交易所被改造成皮諾私人美術館，荷蘭老教堂被改造成天堂書店，泰國曼谷的倉庫則被改造成最時髦的Dib Bangkok美術館。似乎除了核電廠之外，幾乎所有的老建築都可被重新改造再利用，不過如果是監獄改造成的旅館，你會敢去住嗎？

魏國彥／釣魚台有事 是誰的事？

日本首相高市早苗去年十一月在國會答詢時說出「台灣有事，日本可能認定為存亡危機事態」，引起中共勃然大怒，對日祭出各種抵制措施，從官方到民間，雙方關係迅速結霜。今年初高市憑藉民調高達百分之七十的支持率，「突襲式」解散眾議院，重新改選，自民黨拿下二戰後歷史上的最高席次，即時收割了民族主義發酵的紅利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。