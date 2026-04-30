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郭瓊瑩／追求和平 自跨境保護區做起

聯合報／ 郭瓊瑩
跨境跨國保護區的設立，保全了野生動物棲息地，亦為追求人類和平之里程碑。郭瓊瑩／提供
跨境跨國保護區的設立，保全了野生動物棲息地，亦為追求人類和平之里程碑。郭瓊瑩／提供

近來美以伊衝突、中東戰火，導致數十萬無辜百姓之生命財產受損、數百萬人流離失所，波及諸多世界文化遺產，亦威脅地球生態系。歷史已昭示人類，戰爭未必能永久停息、不再興起，然降低衝突、追求和平，卻非不可為，且應是全人類追求生存、生活、生命傳承、可持續福祉之「基本人權」。

「和平」不能只是口號，惟就「非因戰爭而追求和平」的案例而言，人類為保護自然資源、不因人類貪婪、利益薰心蒙蔽之「和平協定」作為，可追溯到一九三二年；美加北方邊境的沃特頓湖國家公園與冰河國家公園，因具共同冰河地形、山岳景觀、地質生態、野生動植物，以及經自然生態過程而互為影響、形成的相關文化景觀資源，而訂立了保護協定。

在UNESCO的價值評估中，確認該區為三大流域源頭的大尺度跨境生態核心，必須透過保護共識，方能確保其間野生動物的遷徙基因交流與長期存續。是以，此跨境「國際和平公園」之設立，遂成為跨國文化與政治象徵，及和平、合作、共享資源、共同管理、共同維護之濫觴，並於二○○○年被指定為「世界遺產」。

接踵而至的全球性跨境保護區指認與合作，多在非洲南部國家持續推動，至少有五處面積比台灣大的大尺度生態景觀系統。尤其在後非洲冷戰時代與種族隔離解放後，抓住此時機，一方面確保非洲南部，亦為全球最多珍稀種類之象、犀牛等草原物種，一方面進行生態棲地的跨境保育；並由曼德拉積極推動新的非洲復興里程碑，設立「和平公園基金會」，透過跨境保育建立共識，推動地方基礎建設、強化社會經濟與觀光發展，帶動就業與脫貧。而此大尺度、大格局的跨境保護「國際和平公園」，亦為南部非洲發展共同體重要的政經發展區域性政策框架。

今日各國亦有因不同理由或淵源而設立的和平公園（Peace Park）。回顧這八十年來跨國設立的「國際和平網」，似乎亦透露一個堅定且清晰的訊息—追求世界和平，並不只關於反對戰爭；透過無國界的野生植物、地質、地形、河川水資源之永續保全與跨境跨域合作，既減少了發生戰爭的引信，也回歸人類與景觀生態系的完整性，保全了大尺度、跨時間軸的自然環境修復再生，與各地文化發展的大格局。

今日全球有八處海峽、兩處國際性運河，位居能源航運的戰略咽喉。依UNESCO與國際自然保護聯盟（IUCN）對於「國際和平公園」之定義，它們實質上均屬全球人類應共享、共同保護的公共資產。各國如何在聯合國轄下之UNESCO與IUCN推動下，勇於超脫政治私心，積極而堅定地以全人類福祉、地球生態健康為初衷；則上述八處位置關鍵的海峽與兩處運河，甚至是其它的地理咽喉或戰略節點，亦應在世界各國領導人有智慧、遠見的推動下，促成設立「國際和平公園」的新藍圖。

一位已逝的美國地理學者，在行走世界各國後，過去曾經建議跨海相望的金門、廈門，以及太平洋彼岸的舊金山（Golden Gate），以文化、政治、經濟資源與產業移民史出發，倡議設立跨國跨境的Golden Gate International Peace Park。廿年前之倡議，今日依然鏗鏘有聲；期待追求世界和平之路，大道條條通羅馬。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）

非洲 口號 世界遺產

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