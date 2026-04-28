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方元沂／風險時代台灣永續轉型新契機

聯合報／ 方元沂

日前受邀參與「地球解方二○二六年會」，深刻感受台灣對永續議題的關注已進入新階段。今年年會集結產官學研與青年團隊，聚焦淨零轉型、循環經濟、地方創生、永續金融、氣候科技、永續教育等，展現跨界合作能量。這也說明，永續發展已不再只是環保倡議，而是攸關國家競爭力、產業升級與社會韌性的核心戰略。

世界經濟論壇今年發布的全球風險報告指出，未來兩年最受關注的風險，集中在地緣政治衝突、經濟對抗、假資訊、社會兩極化、網路安全等立即性威脅。然而，若拉長至十年期視角，極端氣候、生物多樣性流失、汙染、資源短缺、地球系統失衡等環境風險，仍穩居核心位置。短期世界看似被衝突與震盪主導，但長期世界仍由永續發展決定。

近年全球政經情勢快速變化，尤其川普第二任期後，美國政策可能更偏向產業保護、能源自主與地緣競爭，全球供應鏈與國際秩序將持續碎片化。在此氛圍下，各國更重視通膨、就業、安全、產業回流等短期議題，氣候變遷與社會包容等長期目標，容易被放在次要順位。然若忽略長期問題，最終仍將以更高成本回到經濟體系本身。極端氣候造成的災損、能源波動、糧食壓力與公共健康負擔，都將直接影響企業經營和國家財政。

對台灣而言，全球風險往往被進一步放大。台灣是出口導向經濟體，也是全球高科技供應鏈的重要樞紐，同時位處地緣政治敏感區域，因此面對的是複合型風險。首先是供應鏈與國際市場風險，全球市場分裂、科技管制及區域衝突，都可能影響產業布局。其次是少子化、高齡化與人才競爭，將對未來勞動力與創新能力形成壓力。再者，台灣能源高度仰賴進口，面對極端氣候、旱災或颱風，能源安全與氣候調適已成產業競爭力的一部分。此外，假訊息、網路攻擊、社會對立，也會影響投資信心與治理效能。

這些挑戰的共同特徵，在於它們不是單點危機，而是系統性風險。氣候問題會連動糧食、水資源、保險及公共財政；人口問題會影響教育、年金和地方發展；科技問題則牽動就業、治理與資訊信任。因此，未來治理不能只靠單一政策或短期補貼，而必須追求經濟、社會、環境三者平衡且互相支持的發展模式。

面對長期挑戰，教育與人才培育尤其關鍵。台灣應將永續發展教育視為國家競爭力工程，從小培養永續素養；到了大學階段，進一步培養綠色金融、碳管理、循環經濟、ＡＩ治理、永續供應鏈等跨域能力，並結合產業與地方社會，成為永續人才基地。

此外，近年國際社會提出的「內在發展目標」（IDGs）概念，也值得台灣重視；其核心精神是，推動永續發展的瓶頸往往不是缺乏技術，而是缺乏內在能力；包括長期思維、系統思考、跨界合作、情緒穩定、行動勇氣。換言之，永續發展不只是外在制度與科技轉型，更是領導者與社會的內在成熟。

對台灣政策制定者與企業經營者而言，當前最重要的任務，是從風險中找到發展契機。企業應從追求最低成本，轉向重視供應鏈韌性、資安能力與人才投資；政府則需建立長期跨域整合的政策規畫機制。對台灣而言，決定未來競爭力的不只是眼前風浪，還有在變局中堅持長遠價值的能力。

（作者為中國文化大學法律學系教授、永續創新學院院長）

極端氣候 永續 教育 通膨 環保

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