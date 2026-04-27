名家縱論／來去監獄住一晚

歷史建築再利用已經在全世界蔚為風潮，英國倫敦巴特西火力發電廠被改造成購物中心，法國巴黎舊證券交易所被改造成皮諾私人美術館，荷蘭老教堂被改造成天堂書店，泰國曼谷的倉庫則被改造成最時髦的Dib Bangkok美術館。似乎除了核電廠之外，幾乎所有的老建築都可被重新改造再利用，不過如果是監獄改造成的旅館，你會敢去住嗎？

奈良監獄完工於一九○八年，是「明治五大監獄」之一，也是唯一建築仍然完整保存的監獄，因此被列為國家重要文化財。這座漂亮且具有歷史意義的監獄，被星野集團改造成豪華旅館，將於今年六月開幕啟用，屆時大家都可去監獄住一晚。

明治五大監獄包括奈良、金澤、千葉、長崎與鹿兒島監獄，都是建築家山下啟次郎所設計，他認為推動現代監獄設計是一場重要的「社會革命」。這幾座監獄都是採用賓夕凡尼亞式監獄設計（日治時期的台北監獄以及嘉義監獄，基本上都是屬於賓夕凡尼亞式監獄設計），賓夕凡尼亞式監獄是現代監獄的原型，呈放射狀平面規畫，獄方管理員在中央控制站，即可監視觀察所有牢房，除了監控容易外，也希望監獄牢房可擁有較好的通風與採光，讓囚犯也能保有健康的身心。

賓夕凡尼亞式監獄設計與邊沁監獄設計（又稱為圓形監獄或全景監獄，由英國哲學家傑若米．邊沁所提出），牢房都是獨立的，每個囚犯都被單獨囚禁，希望每個囚犯都能獨處自省，在個室中懺悔醒悟，達到真正教化的目的。不像現在的監獄，一大群罪犯關在一起，彼此觀摩切磋學習，成為犯罪補習班，犯罪技巧大大提升，甚至成為出獄後繼續重操舊業的好搭檔。

山下啟次郎所設計的五座監獄，都有壯觀的監獄大門（目前金澤監獄雖然已經拆除，但是大門部分被送到明治村保存）。保存最完整的奈良監獄，大門及圍牆還十分完整，紅磚造的大門有兩座洋蔥圓頂的圓形塔樓，非常夢幻優雅，很難想像這裡是可怕的監獄入口，反而像是某個主題樂園的大門。行政大樓也是紅磚所砌造的西方古典建築，中央尖塔還有泛著銅綠的屋頂，猶如貴族富賈的豪宅宮殿。奈良監獄因建築設計及歷史價值，在二○一七年被指定為日本國家重要文化財，怪不得會被星野集團看上，打造成高級的豪華旅店。

很多國人則對監獄改造成的飯店敬謝不敏，他們認為監獄怨念太重，住在裡面恐怕邪魔纏身，或導致精神混亂。事實上，奈良監獄有很長的時間，是做為少年監獄使用，所以大門上還留有「奈良少年刑務所」的招牌，《都是溫柔的孩子：奈良少年監獄「詩與繪本」教室》一書作者寮美千子過去和先生一起在奈良少年監獄擔任寫作課老師，這本書介紹他們在奈良監獄與少年犯相處的經驗，他們說：「這些孩子在成為加害人之前，都曾經是受害人。」

我個人並不害怕去住在監獄旅店，畢竟星野集團的豪華飯店，一定是改造的非常華麗舒適；而且我認為住監獄飯店，是給自己獨處安靜的好機會，飯店應規定所有人要交出手機，且不能與他人聊天喧嘩，讓人可以體會真正的孤獨與靜默，逃避日常生活的吵雜與煩惱；如此，雖是住在監獄裡，肉體暫時失去自由，內心卻可得到真正的平靜與安穩。（作者為都市偵探、建築學者）