魏國彥／釣魚台有事 是誰的事？

日本首相高市早苗去年十一月在國會答詢時說出「台灣有事，日本可能認定為存亡危機事態」，引起中共勃然大怒，對日祭出各種抵制措施，從官方到民間，雙方關係迅速結霜。今年初高市憑藉民調高達百分之七十的支持率，「突襲式」解散眾議院，重新改選，自民黨拿下二戰後歷史上的最高席次，即時收割了民族主義發酵的紅利。

中國是否會讓高市得了便宜還賣乖呢？孤懸於東海大陸礁層的釣魚台島（日本所稱的尖閣島）會成為一個生事的按鈕嗎？設若中國方面有人登島插旗，觸動領土民族主義的敏感神經，事態將如何發展？中、日、台三方將採取何種行動、美國又如何反應，會擱下主權爭議「一個小島，四方各表」？抑或是升高軍事緊張，封鎖某某海峽？

民國六十年，我還是建國中學三年級學生，四月十五日早晨升旗典禮之後，同學們不想離開操場，反而打算整隊走出校門，要參加台灣大學發起的示威，因為他們大隊人馬從台大校園出發，準備遊行到台北車站北門附近的美國大使館抗議。

不少同學的哥哥或姊姊是台大學生，消息靈通，偷偷告訴我們台大大哥哥大姊姊的行動，只等台大人馬接近南門市場，我們就出動聲援！

那個時候的台大或建中校園都在教官的嚴格控制之下，如今回看，五十五年前四月發生的「保衛釣魚台」運動是台灣青年運動的第一槍！馬英九總統當時還是台大法律系大三學生，在六月時投入保釣運動；學生在台大校門口的農經系系館從四層樓上掛垂下白底黑墨的長幅標語：「中國的土地可以征服不可以斷送，中國的人民可以殺戮不可以低頭」；我們建中同學結伴去看，我發願要拚上台大。

一九七二年五月十五日，美國結束託管，將釣魚台群島「歸還」給日本。當時我是台大大二學生，參加了傅鐘前「國恥日」靜坐示威，人數寥寥無幾，保釣運動已經後繼無力。

五十五年過去了，一代愛國青年為了一個島嶼的主權，熱血沸騰，義無反顧。有些留美學生領袖因投入保釣運動，荒廢課業，沒有拿到碩士或博士學位；有的人對台灣失望，認為守土無力，因而「回歸祖國」，投奔大陸；更有很多人拿到學位後毅然回台，投入文化、教育、科學與工業建設。舉例而言，曾經領導台灣一代風騷、鑄造國民意識的「科學月刊」、「中國論壇」、「大學雜誌」等刊物，都是保釣運動的產物。

一九九六年十月七日，台北縣與香港的保釣人士一同登上釣魚台，豎起青天白日滿地紅的國旗與中共五星旗，表示釣魚台是中國人的領土，這是「九二共識、各表一中」的一次行動實踐。二○一二年八月十五日，香港保釣船「啟豐二號」再度搶灘釣魚台，再度揮舞青天白日旗與五星旗。同年九月二十五日宜蘭漁會在釣魚台海域進行「爭生存、護漁權」示威抗議，海巡署派出十二艘船艦護航，與日本海上保安廳三十四艘船艦遭遇，彼此互射水砲，對峙兩小時。

二○二○年六月初，日本沖繩縣將釣魚台島名稱改成「登野城尖閣」。旋即我國宜蘭縣議會通過臨時動議，將釣魚台島正名為「頭城釣魚台」還以顏色，縣政府二十二日行文內政部核備。

二○二六年，當年保釣的愛國青年陸續凋零，或而失智忘神，一代風雷，俱往矣！我問一句：如果今年釣魚台有事，是誰的事？

（作者為台灣大學退休教授）