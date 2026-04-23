聽新聞
0:00 / 0:00

方祖涵／帶孩子走回商場的世代

聯合報／ 方祖涵

周末早上，一對夫妻帶著兩個孩子走進購物中心裡的運動用品店。女兒要換壘球手套，兒子需要新球衣。一家人在店裡待了快一個小時，試穿、拍照、站在平板前查尺寸，最後拎著幾個袋子離開。這件事本身沒什麼特別，不過回想起來，倘若把時間往回推十年，幾乎沒人相信這種店還能繼續活下去。

網路購物崛起那幾年，實體零售像骨牌一樣倒下；幾家大型運動用品連鎖品牌接連申請破產，購物中心裡留下大片熄燈的空店面。市場普遍認為這種生意太依賴實體門市，店面一大，租金壓力就重，遲早會被網路吞噬。從那時看起來，從球鞋到球衣，甚至連孩子比賽時要用的裝備，家長都能在網路下單快速寄到家裡，運動用品根本沒有需要實體店的理由。

可是在這波潰堤裡，迪克運動用品不但沒收攤，還一路演變成全美營利最佳的大型運動用品連鎖品牌。它活下來，當然不只靠本事、也靠運氣，就是比別人多撐了一段時間，剛好等到那股由青少年運動撐起來的家庭消費。

美國的青少年運動產業，一年產值估計超過數百億美元。孩子大概從四、五歲開始，父母就得一路陪著報名課程，接著買裝備、租場地，後來還得安排跨州比賽旅程，這些花費可能比補習費更高。迪克運動用品很早就嗅到這個市場，並且一步一步把自己放進這個生態圈裡；他們收購了一款廣泛被青少年球隊使用的手機程式，從教練排班到記分，再到比賽紀錄與轉播，都能在同一個平台上完成。這不只是科技布局，而是想辦法讓自己愈來愈貼近這些家庭的生活。

二○一八年，在一連串校園槍擊案之後，迪克又做了在當時看來很冒險的決定；他們宣布停售突擊步槍，之後再陸續從更多門市撤下槍枝商品。這個舉動當然惹怒了右翼人士，卻也讓不少家長更放心走進店裡。

不過，真正讓它站穩的，還是實體空間本身；迪克在不少門市裡放進了打擊練習區，也設了攀岩牆，後來連高爾夫模擬器都搬進店裡，把店面變成可以停留的地方。你去那裡，不只是買雙球鞋，還可以看著孩子揮棒，站在旁邊拍一段影片，再多帶走幾樣原本沒打算買的東西。這種場景不是線上購物複製得出來的；它賣的早就不只是商品，而是家庭共處的時間。

這也是為什麼，原本被認為會終結購物中心的世代，如今反倒帶著孩子走了回來。當然有部分是因為懷舊，也有部分是因為人終究會厭倦常態。當生活日常全被封閉在螢幕裡，那些非得親身到場的時刻，反而顯得珍貴。

被網路購物淘汰的，從來不是店面本身，而是那些只剩下交易功能的店。迪克能活下來，是因為它知道，父母帶孩子走進門市，要的從來不只是一雙鞋、一件球衣；他們也在那裡陪孩子試穿、等孩子揮棒，把整個周末早上慢慢消磨。除了商品以外，買回家的，還有一段屬於全家人的回憶。

（作者為運動文學作家）

租金 運動 父母

延伸閱讀

【台灣味：夾娃娃】黃崇凱／泡泡盡頭的夾娃娃機

【日常辯證】林華洋／關於找停車位這件小事

【台灣味：夾娃娃】王仁劭／吃掉夾子

【日常辯證】曾稔育／不退讓

相關新聞

方祖涵／帶孩子走回商場的世代

周末早上，一對夫妻帶著兩個孩子走進購物中心裡的運動用品店。女兒要換壘球手套，兒子需要新球衣。一家人在店裡待了快一個小時，試穿、拍照、站在平板前查尺寸，最後拎著幾個袋子離開。這件事本身沒什麼特別，不過回想起來，倘若把時間往回推十年，幾乎沒人相信這種店還能繼續活下去。

蘇蘅／太空築夢乘長風 為台灣加油

剛完成載人繞月的阿提米絲二號，特別展示衛星通訊技術的革新，太空人不僅回傳數據，還能以４Ｋ畫質即時直播月球背面。

郭瓊瑩／席地在馬路上野餐

香港最迷人的風景，除了維多利亞港、太平山的夜景，以及填海造陸形成的港都天際線；華麗光鮮的商業大樓、酒吧街、精品店之外，它的魅力還有一種新與舊、自然與人文、本土與外來充分融合、混生的人文風景。那就是自一九八○年代起，由中環商圈假日行人徒步區不斷衍生、擴充，而形成的節、假日「封街移工野餐日」。

李家同／從網路下載資料要非常謹慎

最近我看到好多文章都在宣揚ＡＩ的能力，幾乎可以說「萬般皆下品，唯有ＡＩ高」。過去我們遇到問題，通常會問有學問的人或專家，也會翻閱圖書館的書籍和已發表的論文。如今時代變了，在網路上找資料的確很方便，但我們也要非常小心，容我講一個故事。

黃正忠／石油經濟退場防衛戰新篇章

美國與以色列攻打伊朗已超過一個半月，從原先以為可以速決變成歹戲拖棚，全球不可持續的壓力瞬間爆鍋，對進口石化能源依賴度愈高的國家韌性愈低。此戰事證明伊朗不是小角色，它握有全球第四大原油儲量、第二大天然氣儲量，約占世界石油供應的百分之四點五；全球更有高達五分之一的石油、液化天然氣供應須經過荷莫茲海峽，伊朗掌控了這個油氣供應咽喉。

王正方／AI製成的電影霍去病，沒戲

「霍去病」這部廿二分半鐘的劇情片，據說攝製組成員僅三人，資金三千元人民幣，全程運用人工智能技術，包括；劇本創作、人物塑造、表演要求、戰爭場面營造、打鬥動作設計、服裝、布景、道具、剪接、音樂等應有工作，於四十八小時內完成。這部電影在中國大陸的微博、抖音、Bilibili等平台推出後，轟動一時：傳說觀看和議論「霍去病」的流量接近五億人次、許多大小規模影視製作叫停，修訂拍攝合同、重新審核預算，為影視界帶來了甚為震撼的衝擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。