蘇蘅／太空築夢乘長風 為台灣加油

剛完成載人繞月的阿提米絲二號，特別展示衛星通訊技術的革新，太空人不僅回傳數據，還能以４Ｋ畫質即時直播月球背面。

畫面中，一隻沙發上的橘貓，追逐雷射筆光點上竄下跳。這段十五秒影片從太空傳回地球。展現超越寬頻速度，從太空追劇不是幻想。

如今馬斯克的星鏈，就像是在地球上空鋪設一層「隱形基地台網格」，數千顆低軌道的微型衛星，取代傳統海纜或基地台，提供高速、低延遲網路服務，即使在深山、海島也能上網。當衛星成串發射後，就像一列「閃亮的火車」或一串移動的珍珠掠過夜空。因為衛星移動速度極快，地面終端會持續在不同衛星間切換，維持穩定的上網服務。

美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）近期批准馬斯克的SpaceX新增發射七千五百顆第二代星鏈衛星，總數達一萬五千顆。

而且ＦＣＣ預定放寬更嚴格的功率限制，用更可靠的寬頻服務上億美國民眾，手機直接連線衛星已成未來趨勢。

因為火箭回收技術（SpaceX）與立方衛星（CubeSat）微型化，進入太空的門票變便宜了。而萬物互聯，衛星網路可彌補５Ｇ的死角，對自駕車、偏鄉醫療、遠洋航運等均有裨益，更有關乎ＡＩ發展的太空發電，都是太空經濟的延伸。

中央大學在台灣太空發展扮演關鍵角色，自製研發的「先進電離層探測儀」已隨「福衛五號」於二○一七年升空監測地球電離層。中大還研發「飛鼠號」等立方衛星，參與我國自主太空研究。

陽明交大努力打造「太空國家隊」，以前瞻火箭研究中心（ＡＲＲＣ）為核心，專注於太空火箭研製、衛星技術與系統整合，目標實現百公里亞軌道飛行。成功多次發射火箭，培育頂尖太空產業人才。

談到陽明交大就不能不提ＡＲＲＣ，由「火箭阿伯」吳宗信教授帶領，成員們在偏鄉海邊頂著風雨進行火箭試射。

吳宗信想把台製火箭送上太空，這條路充滿挑戰，但他不放棄。五月天歌曲「頑固」的ＭＶ，人物原型就是他，影帝梁家輝主演，描寫一個即使生活失意仍堅持夢想的人，打動了無數歌迷的心。

中國人也有探索天象的漫長科學征途。最早的天文學家，是西元前四世紀的石申。他不但標定現存古文獻中一二○顆恆星的位置，也是史上最早對太陽黑子主動觀察的科學家。絲路洞窟「敦煌星圖」的發現，呈現了八世紀時皇家觀象台中國星空上的一三三九顆恆星，精確度令人驚嘆。

八○年代我留學美國，趕上人類登陸月球尾聲。當時公共電視播出天文學家卡爾薩根的「宇宙大探索Cosmos」系列，感動無數人心，馬斯克也深受影響，而有了如今的太空夢。

同為台灣聯合大學系統的清華大學和政大，最近也將加入太空逐夢行列，要參與太空經濟、相關產業鏈轉型，以及太空政策和法律規範的學術推動，幫助台灣打入太空經濟體系，成為參賽的勁旅。

第三代合作夥伴計畫３ＧＰＰ，已整合衛星協定，使標準５Ｇ手機無需特殊硬體即直接與衛星通訊。衛星通訊不再只是小眾的緊急工具，轉變為全球漫遊的標準功能。

現在天空出現的，是以SpaceX為首的商業邏輯主導。台灣擁有宰制性的半導體與資通訊優勢，下一步從零組件供應商轉向「衛星次系統」整合商；產學合作，將發揮龐大影響力，創造出令當下政策難以驅前的另類動力。

太空不再只是探索的空間，而是下一個科技、資本的戰場，更是年輕人另一個夢。就像美國女太空人莎莉賴德形容，「星星看起來並沒有變大，但它們確實變得更亮了」。（作者為政大傳播學院教授）