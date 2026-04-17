葉銀華／少子化下服務業轉型迫切課題

近年來缺工已成為餐飲、旅館、零售、物流與照護產業的困擾。許多業者即使加薪，仍難以穩定補足人力。這並非短期景氣循環，而是少子化與人口結構轉變對服務業帶來的長期衝擊。

半導體與科技製造業無疑是台灣經濟的核心引擎；然而，在就業吸納與薪資結構層面，服務業占總就業人口已超過六成，才是影響多數勞動者與家庭所得的主體。但服務業卻存在明顯結構落差，少數高附加價值產業撐起整體平均數，多數低附加價值業態則拉低中位數。去年整體服務業每月經常性薪資平均約四點九萬元，金融與資通訊服務業則達七萬元，薪資差距反映著生產力與商業模式的斷層。當過去依賴充沛勞動力維繫的低薪與低投資模式逐漸失去基礎，相關結構問題亦隨之浮現。

少子化的衝擊對服務業尤為直接。卅年前台灣出生人數約卅三萬，去年僅剩十點八萬，今年前三個月新生兒數又比去年同期銳減。台灣人口結構已進入嚴重少子化，如果現在覺得缺工是問題，以後將會更嚴重。更重要的是，人口老化同時改變需求結構，健康與照護服務需求快速上升。供給受限與需求轉變交錯之下，服務業面臨的不僅是缺工問題，更是市場與經營模式的重整壓力。

部分企業已率先調整。成功的連鎖餐飲業者導入數位管理系統，並透過中央廚房與冷鏈物流穩定品質與成本；再者，零售與餐飲集團推動「線上購買、店內取貨」模式，物流業加速自動化倉儲與分揀系統。這些案例顯示，制度化與數位化確實能提升效率與服務品質。然而，整體服務業仍普遍受限於低薪、高人力流動、高房租壓力與金融支持不足等瓶頸。在嚴重少子化背景下，這些問題將被全面放大。因此，服務業轉型不能再停留於零星補助或單點改善，而須邁向系統性路徑。

首先，政府角色應由補貼者轉為制度設計與執行者。服務業長期由中小微企業構成，規模分散與治理斷裂，使政策效果難以累積。過去補助商圈、自動化或ＡＩ專案，在結構未變的情況下，難以形成持續性的生產力提升。政策應透過跨部會整合與長期資源配置，集中培育具外溢效果的重點產業群，如智慧零售、物流服務、專業服務、文化內容與整合觀光，使其成為帶動整體升級的引擎。

其次，企業須調整經營思維。透過標準化流程、自動化設備與數位管理系統，降低對重複性勞動的依賴；並採取共享後台、集中採購與供應鏈整合，獲得規模、範疇經濟效果。在此基礎上，再透過企業整併，促進更深化的轉型。若能綜合上述成效，將使服務業擺脫低薪與高流動率的循環。

再者，面對快速到來的高齡化社會，政府與企業應合作發展高齡導向服務生態系，整合醫療保健、長照與數位科技，建立跨業協作與資料連結機制，使有限人力發揮最大效益。最後，金融機構亦應發展以營運數據與現金流量為基礎的信用評估機制，使缺乏不動產抵押的服務業也能取得融資機會。當完成上述四項系統性改革，服務業就能在勞動力持續收縮的環境中維持競爭力，並逐步改善薪資結構與就業品質。

（作者為陽明交通大學資管與財金系教授）