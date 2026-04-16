詹文男／你有「養龍蝦」嗎？

最近「養龍蝦」的風潮高漲，同學朋友們見面，互相詢問的不是最近如何，而是你有在「養龍蝦」嗎？不知情的人還天真的問：龍蝦會不會很難照顧？水族箱多久要換一次水？真讓人啼笑皆非。

其實，近來所謂的「龍蝦」，並非活生生的海鮮真蝦，而是在電腦中裝載一個不只會聊天，還會動手幫你做事的ＡＩ。讀者可以這麼想像，以前的ＡＩ，比較像一個專業的顧問，你跟它說：「請寫一份報告」，它會寫給你，但接下來你要自己整理、複製、寄出去。

但這隻「龍蝦」不一樣，你只要說：「幫我把這件事完成」，它會自己一步一步幫你做完，例如直接打開你的電腦檔案、找資料、寫內容、整理格式，甚至幫你寄信或上傳，就像一個可以直接幫你工作的數位助理，或稱之為AI Agent（ＡＩ代理人或智能體）。而其所以叫作「龍蝦」，主要是由於在幫它取名字時，該公司用了爪子（claw）的概念，後來慢慢被聯想到龍蝦這種有鉗子的動物。

「龍蝦」這個數位助理帶來的好處主要有幾點：首先，大幅提升工作效率，很多原本需要花幾小時、甚至一整天的事情，例如整理資料、寫報告、回信、做簡報，「龍蝦」可以在短時間內完成。其次，降低缺工壓力，「龍蝦」某種程度上就像一個數位員工，可以幫忙做很多基礎與重複性的工作，例如客服回應、流程處理；對缺工的中小企業來說，這點特別有幫助。另外，人會累、需休息，但ＡＩ不用；龍蝦可以晚上加班整理資料，半夜處理訂單或回覆客戶，廿四小時不斷的監控數據與系統，提升企業全天候運作的能力。

不過「養龍蝦」也帶來許多風險與挑戰。一位大學生想測試「龍蝦」的能力，就把它連上網路，然後只給了一個很模糊的指令：「你自己去探索一下吧。」結果這隻「龍蝦」開始自己找事情做；它沒有再問人，也沒有等待進一步指示，而是直接跑去交友（相親）網站，幫這位學生建立了一個個人檔案，甚至開始替他篩選對象、進行配對，聽起來是不是很驚悚？

此外，當ＡＩ開始能操作電腦、讀取資料，它就不只是工具，而是有權限的「人」；一旦被駭客利用、被誘導做錯事、把敏感資料傳出去 ，後果比一般系統問題更嚴重。甚至，當什麼事都交給「龍蝦」時，由於決策逐漸被外包，人會開始變得依賴，開始習慣讓ＡＩ幫你判斷、幫你作決定；久了之後，可能會懶得思考而失去判斷力，只負責按「確認」，最後變成ＡＩ在想，人僅執行。所以面對「龍蝦」的到來，要思考的不是要不要用，而是應該如何用才能真正有用。

整體而言，龍蝦（或者AI Agent）的出現，象徵ＡＩ已從「會說」走向「能做」，這不只是工具的升級，更是工作型態與決策模式的轉變。它讓效率大幅提升，也為企業帶來前所未有的彈性與可能性，同時卻也讓風險從系統層面延伸至行動與決策本身。

因此，關鍵不在於要不要「養龍蝦」，而在於是否具備駕馭它的能力。未來真正有競爭力的不是用最多ＡＩ的企業，而是懂得設立規範、保有人類判斷，並讓ＡＩ在規範中發揮價值的組織。ＡＩ可以成為最強的引擎，但前提是人還是負責操作的「駕駛」。（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）