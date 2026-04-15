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周韻采／能源危機推演勢在必行

聯合報／ 周韻采

三月，美以伊軍事衝突導致荷莫茲海峽遭封鎖，卡達能源公司因基礎設施受損，影響全球能源市場供給，包括約百分之二十的天然氣產能瞬間蒸發，亞洲現貨價格跳漲逾百分之一三○。東北亞主要經濟體如日、韓、台等陷入供氣競爭，現貨採購成本呈現指數級增長。

經過一個多月戰事，台灣的能源安全已岌岌可危。台灣石油庫存雖可支撐一二○天，但逾六成的石油進口仰賴中東。另國內發電結構中，燃氣發電占比最高，達百分之五十三點三，然液化天然氣（ＬＮＧ）的法定安全存量僅十一天；同時約三分之一的ＬＮＧ依賴卡達供應，運輸須經過荷莫茲海峽。考量中東至台灣航程約二十天，若航運停滯一個月則ＬＮＧ有可能斷供。而根據Kpler數據，荷莫茲海峽油輪運輸量自美以軍事行動以來暴跌九成，部分國際能源承運商援引「戰爭風險」條款，暫停靠港台灣之航線。

根據推估，若台灣三分之一ＬＮＧ的進口受阻，將直接影響燃氣發電約百分之十七，逼近全台再生能源的實際發電量；換言之，再生能源亦無法彌補此缺口，電力系統將面臨嚴峻壓力。雖然賴總統宣示重啟核電，但核三廠最快至二○二八年才能恢復運轉，無法填補當下的電力缺口。

我們不妨想像，在美以伊戰事持續下，台灣可能遭遇能源匱乏的場景：由於ＬＮＧ庫存已耗盡，燃氣機組大幅降載，台電被迫啟動燃煤緊急備援、並啟動「電網孤島」模式。全台工業用電降至正常水準的六成以下，製造業大規模停工；與此同時，石化原料（乙烯、丙烯等）進口中斷，以石化燃料為直接燃料的產業（基本金屬、非金屬礦物製品）面臨燃料枯竭、設備損毀的雙重危機。

若政府依全民防衛動員準備法啟動「電力強制配給」機制，半導體產業卻獲優先保障供電，「民生基礎設施」如食品、自來水、醫療、交通等；「傳統出口支柱」諸如化學及塑膠業、基本金屬製造業、石化業之間，究竟應如何在有限電力與燃料中進行取捨？

資料顯示，工業部門用電量於二○二五年達一五七三億度，占全國總用電量百分之五十四點九；其中電子及電力設備製造業占工業部門用電量百分之廿四點三，為單一產業最高；化學及塑膠業則用電密集；而基本金屬製造業百分之八十六點六的用電為石化燃料。一旦限電，這些產業將蒙受巨大損失；然限制民生用電，又會引起社會動盪與不安。

基此，能源安全之情勢推演實應盡速展開，以便擬定缺電因應方案供國人遵循，避免屆時社會失序，甚而導致系統性崩潰。二十一世紀基金會將於近期展開「能源生存戰：二○二六台灣產業韌性之情勢推演」，旨在透過情境模擬和壓力測試，引導企業與政府決策者超越「平時因應」的慣性思維，建立處於地緣政治危機時期的能源韌性政策準則。（作者為元智大學資訊管理學系教授）

軍事行動 再生能源 中東

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