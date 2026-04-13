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周行一／不確定性愈高，愈要DIY簡單理財

聯合報／ 周行一

美國伊朗談判破局，美以伊戰爭到底何時會結束，眾說紛紜。許多人還關心這個戰爭對未來世界是否會有深遠的影響，例如全球是否仍相信美國有維持世界能源運輸安全的能力？戰爭後世界是否將進入多極化（非美國單極霸權）的狀態？中東會更混亂嗎？全球國家間的衝突會升高嗎？這些問題很難解答，難怪有一位企業家最近告訴我，只要有人說未來世界會怎樣都是胡扯的，可見大家的焦慮感已因這幾年的國際政經情勢破表了。

不論大家對未來世界的看法有多麼分歧，唯一的共識就是未來充斥著不確定性。最近大家常問的投資問題是如何在這種高風險環境中投資，有的人想規避不需要的風險、也有人想富貴險中求，由於不知道答案是什麼，但是又覺得必須要知道，所以渴望得到專家的意見。可是專家的看法多元，我們又不知道誰講的對，所以經常陷入了「誤信」的雷區中。

我們「誤信」是因為不具備專業能力判斷投資專家的意見是否正確。人們因為沒有能力判斷專家意見的品質，所以傾向於追逐知名專家的意見，就好像生病了想找名醫診治一樣，因為無從判斷醫療品質，大家的直覺是：既然是名醫，醫術一定比別的醫生好；同理，既然是知名專家，投資分析能力一定比別的專家好。醫生治病是依據科學的發現與實驗，因為遵循了很多人體試驗產生的有效流程與用藥，醫療效果的可預期性高；但是投資很不一樣，即使專家用過去的資料與文獻做了許多研究，找出的投資法則不見得在未來會應驗，主要是因為有太多的不確定性存在市場中，「過去」只不過是曾經發生過的一個實例，未來不會重複是很自然的，社會現象永遠是特例，這是為何黑天鵝會出現的原因，不像醫學的治療是根據許多人體實驗出來的共通結果。

既然未來充滿了不確定性，即使是投資專家也不容易掌握，投資人該如何面對這種環境呢？首先，要避免想根據專家意見賺快錢，我們既然無法判斷專家意見的正確性，聽信別人的意見也算是一種盲從，這種投資與投機沒有差別；第二，要想辦法建立一種即使沒有專家的指引自己也可以執行（ＤＩＹ）的投資方法，也就是我提倡的「八喜投資法則」。

「八喜投資法則」有八個步驟，第一步是在投資前先做理財規畫，依據自己的特性，例如收入與支出習慣、風險承擔能力、年齡與家庭狀況、理財目標等，決定資產配置，接著依據法則執行其他七個步驟，做足風險管理讓自己不需要在市況不佳時被迫調整投資組合：建立基礎的預防風險能力、分散投資組合風險、被動性投資、買進持有、複利、依主客觀條件調整投資組合、調整資產配置。

一般人無法預測未來，也沒有能力判斷別人意見的良窳，用「八喜投資法則」投資理財，是簡單有效的ＤＩＹ。

（作者為行珩全人均衡系統創辦人）

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