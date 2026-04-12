陳力俊／為什麼人們會散播假消息

在網路訊息爆炸時代，錯誤的訊息往往迅速而廣泛的傳播，甚至演變成陰謀論，有些已到匪夷所思的地步，但還是讓許多人深信不疑，到底問題出在哪裡？

著名的心理學家也是暢銷書作家艾瑞利（Dan Ariely）莫名其妙被在網上瘋傳是「新冠病毒詐欺的幕後總工程師」，稱其夥同比爾蓋茲設計出一項邪惡計畫，要對女性注射讓他們不孕的疫苗，以此減少世界人口等等，深受謠言所害。他發現，相信這些謊言者還包括許多認識他多年的人，在他嘗試說明時，卻遭到更多的攻擊；在他放棄解釋時，又被認為是自認有罪的一項證據。

很多朋友勸他：「什麼都別做，忽視他們」，但他選擇的應對機制是試著了解這個現象，並且應用他在社會科學領域的所學，合理解釋自己的經歷。他撰寫「誤信：為什麼理性的人會相信不理性的事」一書，從自己遭到假消息與陰謀論攻擊的心路歷程，探討為什麼人們會接受錯誤的信念、不相信科學、甚至擁抱陰謀論。為什麼人們不只是相信假消息，還會主動搜尋與散布假消息？他結合多年的研究心得與最新的研究成果，揭開讓人陷入假消息與錯誤信念的重大因素。

他認為原因出在人人都有可能陷入「錯誤信念」。這是一個扭曲的鏡片，人們會透過它來看待與理解世界，並將自己的見聞描述給其他人聽。這也是一個讓人愈陷愈深的過程，只要相信這樣的信念，就會鞏固信念、為信念辯護，甚至傳播信念。

他發現：錯誤信念的發展過程可以當作一個漏斗來看，人們從懷疑陷入「錯誤信念螺旋」，到了漏斗另外一頭，所有主流的訊息來源都被切斷，人們毫不遲疑地欣然接受發展成熟的另類真相和陰謀論。本書凸顯出，我們每個人都無法免受情緒、偏見和社會壓力的影響，只要處於「適當」的情況下，就有可能發現自己陷入錯誤信念的漏斗。

他分析：「信念漏斗可以劃分成情緒因素、認知偏誤、性格特質與社會力量」，這四種因素會相互驅動：錯誤的信念通常始於不安全感、排斥感或恐懼感，這些感覺會引發對意義和自主性的渴望；認知偏誤引導人們尋求符合需求的相關資訊，努力相信自己已經相信的事情；性格特質像是容易相信自己的直覺以及自戀等，容易受到錯誤信念的吸引；強大的社交影響力，會吸引人們改變他們的想法，引導他們沿著特定的方向前進，陷入同溫層，甚至把信念變得更為極端。

人們逐漸陷入錯誤信念漏斗的個人旅程，反映出整個社會朝向彼此不信任的方向發展，而這帶來令人擔心的後果：錯誤信念會引來另一項錯誤信念，當我們不信任某個機構也會更容易對另外一個機構抱持懷疑態度，這種想法可以一路延伸下去，認為天下烏鴉一般黑。不信任會招致更多的不信任，最終對所有事物都抱持不信任的態度。當機構失敗或被視為腐敗時，懷疑就會升級為對證據和專業知識的徹底拒絕。

總結本書研究的主要心得是，對抗錯誤信念，要發揮同理心，去理解到錯誤信念都是人性作祟，甚至是體諒這些情感需求以及心理與社會力量，而從中找出應對之道。結論對「誤信」提供了洞察力和反思，帶來啟發，但與作者具體的分析相比，其建議對增加社會韌性雖有幫助，用以矯正已深陷誤信的社群恐難以奏效。

（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）