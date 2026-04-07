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方祖涵／好壞球之後的下一個挑戰

聯合報／ 方祖涵

大聯盟職棒三月底開打，今年球季迄今最吸引球迷注意的，無疑就是剛開始啟用的「好壞球挑戰制度」。投手、打者、捕手都可以對主審判決提出挑戰，每隊都有兩次機會，只要挑戰成功就能繼續使用。在球員拍打球帽或頭盔後，聯盟會立即用人工智慧決定主審是否正確，因此不會影響比賽流暢度。

在這個制度下，裁判好壞立見真章。尤其是幾位原本判決就常被批評的，像是資深裁判巴克諾，在今年首度擔任主審時，就被人工智慧指正了好幾次；紅人隊打者舒雷茲在一個打席內被巴克諾「判三振兩次」，只見他不慌不忙拍拍頭頂，那幾球就被改判成壞球了。

巴克諾全場被挑戰成功、更正六次。事實上，依照裁判數據分析，那場比賽他總共出現廿六次誤判，被挑戰的僅是其中少數。光是這樣，媒體報導此事已竭盡揶揄，網路輿論也盡是各種羞辱。大聯盟裁判有工會保障，只要能登上最高殿堂，除非出現重大紀律案件，幾乎就是終身職。球迷對裁判積怨已久，現在鐵證如山，憤怒終於可以發洩。

不過，換個角度來思考，如果我們每個決定都被人工智慧檢視品質，正確度會是多少呢？

職場上，人工智慧改變工作型態的速度已快到讓人無法喘息。公司資訊長原本就是效率非常高的工程師，這幾個月來Anthropic開發的Claude人工智慧進步神速，他說自己不再用手寫程式了。問題是，如此變化並沒有讓我們工作變得更輕鬆，卻剛好相反。當大家知道新工具可以倍增產值，有這麼多事情可以完成，反而因此出現了錯失恐懼（ＦＯＭＯ）。

且若不完成數倍工作，競爭對手是否藉此領先呢？公司同事是否會發現自己沒有盡全力呢？標準就這樣被悄悄拉高了，且幾乎沒有討論空間。過去我們會用「人本來就會犯錯」當作緩衝，讓制度有一點彈性，現在這個緩衝卻正在消失。當一個判決可以被即時修正，那錯誤就不再只是可接受的偏差；裁判如此，白領工作者也一樣。

這不是對現狀的抱怨，或是拒絕不可逆的未來。裁判無法抵抗自動判決，白領不能不用人工智慧；運輸業應該是下一個被機器提高標準、進而完全取代的行業。特斯拉宣稱自動駕駛比人類安全七到十倍，美國有將近五百萬人靠開車吃飯，台灣也有四十萬人，這些工作很難不在幾年後消失。

從前工作只要熟能生巧就能站穩位置，現在不一樣了，熟練會被自動化吞掉，經驗也不再重要；過去可以慢慢累積的優勢，有可能會在很短的時間內失效。這個新球季，好壞球判斷變得更準確，或許有裁判得提前退休，球迷當然樂觀其成。不過，嬉笑怒罵之餘別忘了，不只是裁判，下一個被人工智慧挑戰的是我們自己。

（作者為運動文學作家）

大聯盟 人工智慧 裁判 退休 白領 特斯拉 職場 工程師

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