施振榮／品牌國際化 為世界貢獻更多

台灣精品品牌協會（ＴＥＢＡ）日前舉辦年度會員大會，會中討論了品牌國際化專題。台灣精品品牌協會的前身是自創品牌協會，在一九八九年由我共同創立並擔任首任會長，後來自創品牌協會與台灣精品協會合併，成為如今的精品品牌協會。

協助推動台灣品牌國際化是協會的重要目標之一，除了研發在國際領先之外，如何在行銷溝通建立起能量，也是台灣企業未來很重要的能力。

過去台灣主要在Ｂ２Ｂ（企業對企業）的商業模式有較強的能量，但在Ｂ２Ｃ（企業對消費者）的商業模式相對面對較大的挑戰。

但企業經營Ｂ２Ｂ也需要有品牌，尤其要透過Ｂ２Ｂ２Ｃ（企業對企業對消費者）的思維，由過去以「客戶」為中心轉變為以「用戶」為中心，品牌要直接與最終用戶來做溝通訴求，形成拉力。

台灣的研發能力已具有全球的競爭力，但國際品牌行銷的能力還有待加強。台灣企業最強的Ｂ２Ｂ品牌是台積電，在國家安全與產業安全的議題下，如今在國際上眾所皆知。今日台灣推動品牌國際化，正可利用此時機，尤其在全球ＡＩ發展熱潮下，台灣ＡＩ硬體發展也相對領先。

年會第二天活動到雲門舞集參觀，並由雲門介紹雲門國際化的心路歷程。雲門的舞作之所以享譽國際，就是因為在國際上具有特色，加上藝術水準高。在雲門創辦人林懷民多年建立的基礎上，如今新藝術總監鄭宗龍的作品更整合科技應用，帶給觀眾全新的藝文體驗。

這與我推動的願景—「台灣貓群、名揚四海」（Taiwan CATs Charming the World）相同，這裡所談的「CATs」，其實指的就是：「Culture」（文化）、「Art」（藝術）、「Technology」（科技），藉由整合台灣的文化、藝術與科技，以台灣「貓群」來展現東方矽文明對全世界的魅力。

雲門於一九七三年創辦至今已有五十三年歷史，而推動台灣經典音樂國際化的灣聲樂團於二○一七年成立至今也已九年，也積極把台灣音樂帶到世界各個角落，除了已經赴美、日巡演外，今年將赴歐洲巡演，並透過在全球十大音樂廳演出計畫，希望讓全世界更多人聽到來自台灣的美好聲音。

雖然灣聲樂團的演出未整合科技，但灣聲在音樂傳播方面，一開始就做數位化，可以讓台灣音樂很容易在全球推廣，透過網路讓台灣音樂無所不在。

未來台灣企業推動品牌國際化，首先就是要持續創新，並建立品牌定位的差異化，為用戶創造價值，理性與感性也要雙管齊下，長期持續推廣，才能在用戶心中建立起品牌的形象。

也期盼台灣繼科技島之後，大家一起努力，進一步整合文化、藝術與科技，讓東方矽文明也能對國際做出更多貢獻。

（作者為宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）