我們的世界被幾位強權的領導人玩得團團轉，而這些領導人顯然很戀眷權勢，希望能萬壽無疆。去年九月三日北京的閱兵儀式上，兩位國家領袖步履間，私下談及人類透過器官移植與創新科技來延續生命。這段對話看似屬於醫療科技與倫理領域，卻觸及人類最根本的生存命題：我們是否真能戰勝時間？

「熵」是宇宙的基本法則，萬物皆處於流變之中。「物有成毀，人有生死」，自古便是不可違逆的規律，但人類始終在抗拒；建造金字塔以追求永恆，編纂經典以抵抗遺忘。如今更依靠基因編輯、器官移植、人工智慧，企圖延緩甚至駕馭時間；於是，衰老被視為一種「錯誤」，死亡成了亟待解決的「技術難題」。

這種抗拒，在身體層面最為尖銳。身體既是靈魂的容器，也是自我認同最脆弱的界線。美國科幻作家勒瑰恩（Ursula K. Le Guin, 1929–2018）在「在世界邊緣起舞」中，以更年期的親身經驗為喻，提出了比醫學更具哲思的見解：女性若要接受年老的自我，就必須「懷上自己」，孕育出那個年老的版本。這是孤獨而痛苦的過程，無人能代勞。

勒瑰恩這段話超越了性別，成為人類處境的隱喻。我們恐懼衰老、抗拒變化，卻終須學會與之共處。勒瑰恩進一步構想了一個寓言：若有太空船欲帶走一人，以了解人類文明，大多數人會推薦年輕的科學家、探險家或政治家。勒瑰恩卻偏偏選擇市集中一位六十歲以上的老婦人。這位婦人或許一生從事烹飪、清潔、養育子女或販賣小物，臉上滿是歲月痕跡，卻能驕傲地展示孫輩的照片。老婦人謙遜地推辭：「我這樣的老太太怎能代表人類？」但勒瑰恩提醒我們：正是這些平凡的人生旅程，承載著最真實的人類經驗。

這個寓言，在人工智慧時代愈顯深刻；當我們企圖以演算法、永恆的記憶與不滅的數據構建「數位永生」，勒瑰恩的智慧提醒：人類的本質不在於超越變化，而在於接納變化。ＡＩ或許能儲存知識、模擬邏輯，甚至在某些領域超越人腦，但它無法複製那些被時間雕琢出的生命質地－初戀心碎的顫抖、撫育新生命的悸動、面對衰老的坦然，以及能與有限共處的智慧。

真正定義人類的，不是永恆的數據模型，也不是延長壽命的追求，而是那位老婦人所代表的完整生命歷程：經歷喜樂與悲痛、曾擁有青春卻也走向暮年；在希望與絕望之間徘徊，仍保持尊嚴與韌性。這些由時間賦予的紋理，任何技術都無法編碼。因此，器官移植或人工智慧固然能延長壽命、提升效率，但若缺乏對人類有限性與變化性的理解，終究只是逃避的幻術。科技的使命，不是讓我們否認死亡，而是幫助我們更清楚地認識生命；不是替代人性，而是輔助人性更深刻地展現。

閱兵儀式上的延壽對話，折射出人類千百年來的焦慮。但比起用技術封印時間、永久掌握政治權力，或許更該像那位市集中的老婦人一樣，在隨順變化中活出生命的豐滿。希望掌握權力的人能有此認知。（作者為前科技部代理部長）