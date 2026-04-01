李家同／博幼如何幫助偏鄉孩子教育？

博幼基金會成立於民國九十一年，現有三五九六位學生，十七個課輔據點，成立目的是要幫助偏鄉孩子提高學業程度。雖然國民教育是普及的，城鄉差距卻非常大；國中生要升高中職，都要參加會考，成績如果是Ｃ，就是程度「待加強」的意思。

以英文與數學科為例，民國一一三年全國英文和數學拿Ｃ的比率，分別是百分之廿六點七一、百分之廿九點○四，可是八所偏鄉學校英文、數學拿Ｃ的比率卻分別是百分之六十八與六十五，可見城鄉教育差距嚴重！偏鄉孩子的處境堪憐，他們在英文與數學上落後，在其他科目勢必也同樣落後，長大成人以後很難有競爭力。這些孩子多半來自低收入家庭，若不能透過教育翻轉競爭力，將來極可能無法改變生存處境。

成立博幼基金會，就是要提高偏鄉孩子的學業程度，參加博幼課輔的學生，會考英文和數學拿Ｃ的比率均僅百分之廿七左右，和全國拿Ｃ的比率幾乎相同。由此可見博幼幫助了很多偏鄉孩子！

偏鄉孩子的學業落後主要原因是，若孩子某一科目有問題，回家後父母多半幫不上忙，也沒有經濟能力為孩子請家教或送孩子上補習班，許多偏鄉孩子幾乎就這樣被放棄了。博幼的特色是因材施教，每一位受課輔幫助學生都經過前測。一個小學五年級學生，可能只有四年級的程度，我們就從四年級的功課開始教他。我們很注重學生的基礎，基礎不好的同學，安能有好的學業成就？

博幼另一特色是使學生不害怕學習科目。以一元一次方程式而言，我們將一元一次方程式教學分成四十五個階段，從最容易的到最複雜。英文基本文法從Be動詞開始，到過去進行式，一共分成六十個階段。這種循序漸進、由易到難的教法，才可使學生保持學習的興趣，不致因挫折感而放棄功課。

博幼的考試也分Ａ、Ｂ、Ｃ級，Ａ級是最基本的、Ｃ級是最難的。如果學生天資不夠好，我們就不一定要他參加Ｃ級考試。博幼對孩子每一次的考試成績，都利用大數據來檢討，一旦發現很多學生不會做某一題，博幼的老師就知道教學方面一定忽略了這個項目。此外，我們對數學採取高解析度的教學方法，將數學進度分成多個階段，學生不能漏掉任一階段。

博幼十分重視社工，社工關注學生的行為，也關心孩子的家庭狀況。偏鄉孩子往往需要經濟上的幫助，更需要鼓勵，因此博幼還是偏鄉孩子的避風港。博幼相當重視電腦教學，老師可以從博幼網站上得到很多無償提供的教材；博幼一共發展了六十三個網站，這些教材均免費提供全國各地學生使用。因為博幼的經費全部來自善心人士的捐款，所以我們也要回饋給整個社會。

博幼還追蹤每一位畢業生，因為要了解我們是否真正幫助了他們。博幼廿五歲以上已就業的畢業生，平均月薪達到三點六萬元，遠超過原生家庭平均數。博幼基金會的同仁們一直互相勉勵、改進教學方法，也希望社會給我們更多的支持。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）