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郭瓊瑩／營造海洋國家的魅力客廳

聯合報／ 郭瓊瑩
西子灣、壽山與旗後山，形塑了大船入高雄港的壯闊迎賓景觀。郭瓊瑩／攝影
西子灣、壽山與旗後山，形塑了大船入高雄港的壯闊迎賓景觀。郭瓊瑩／攝影

近月美以伊衝突，引發全球對海峽貿易經濟與國安地理戰略之關注。相關議題討論中，台灣海峽及身為世界區域大島之台灣，有機會從海洋的視角，再次檢視我們的競爭力與地緣空間新角色。基於地理區位，台灣自開港對外貿易以來，從物流交易到工業化進程，基隆港在一九八四年曾躍居世界第七大商港，高雄港在一九九○年亦曾躍升世界第三大商港。這些風光歷史，可否成為台灣各港都蛻變再生的追求目標？

隨著全球化競爭及腹地因素，這兩個港都雖較以往褪色，惟自全球各知名港灣城市之發展來看，「港灣」正是一個國家的門戶，而其所處之港都，亦成為該國之迎賓客廳。自傳統物流、加工及逐漸進化發展的商港拓建、海岸節點串連，乃至今日的港埠土地經營開發，港口與港灣環境管理；結合商業、休閒、觀光、歷史文化路徑探索之深度旅遊，甚至舊港都的再生，讓生活得以有機會重新與海對話。

此風潮正翻轉過去貨櫃碼頭汙染嘈雜、軍港神祕封閉印象，再溯及大航海時期，台灣留下的諸多大小港口、聚落、市街開發歷史遺產，乃至因貿易航運發展，在台灣海峽及澎湖內海發現的水下考古遺產（沉船、器物等）、本島與離島迄今仍在運作或遺留之燈塔、防禦砲台等。這些與海洋發展相關的歷史遺產、生活遺跡、產業地景，仍有諸多亟待妥適規畫、開發與活化的潛能。

今日除了大型國際轉運港及區域港開發，台灣各層級的港灣仍具備輻射性、與國際串連之重要角色。除因應全球氣候變遷，如二○三○、二○五○標竿年的指標任務，生態港、綠色港已成為新世代港都及港埠基礎建設，在能源轉型、空汙減量、循環經濟、廢棄物管理、海洋生態保護的治理標竿與關鍵藍圖。

循此發展歷程，自國際工業港到商港再發展、郵輪母港的優化與行銷，亦活化了周邊傳統漁港與漁村聚落。在此新浪潮引領下，無論是國際郵輪客、港區漁船上的外籍移工、國旅消費者，似可感知一系列多層級的「海洋國家客廳營造」正蓄勢待發，而下世代的生活型態與港都空間紋理，也將隨之大幅改變。

如果國人有機會深化親海近海的海洋思考，相信未來全國性節慶活動，除了媽祖遶境外，亦得以拓展各種充滿海洋味的活動，例如帆船賽、海上遊行、水上休閒競賽，及各類港都城鄉在地文化祭。

基隆二○二五年有近一百萬人次的郵輪客、高雄有十七萬，此與各港都的國際觀光發展吸引力和接待力相關。如能將此視為重要的國家海洋觀光資產，則未來花蓮港亦應開放為琉球群島來台觀光門戶；布袋港亦可承襲昔日鹿港風華，發展為與大陸沿海交流的「海洋客廳」；彭佳嶼等北方三島、澎湖南方四島的離島生態旅遊與海洋研究，更可拓展光譜，成為台灣以「海洋保護」為基礎的外交平台。

當水下考古計畫得以有序發展，聖薩爾瓦多城、聖多明哥城、熱蘭遮城、億載金城、鹿港等，將可以不同的跨時空形式再現，如此更能見證四百年來福爾摩沙與世界接軌的風華變遷，及其在世界海洋發展史上的地位。深化親海敬海的國民思維與海洋城鄉治理政策，才可打開「海洋國家客廳」迎接世界。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）

東引島燈塔。郭瓊瑩／攝影
東引島燈塔。郭瓊瑩／攝影

台灣在地小漁港具有迎接國內外賓客的文化魅力。郭瓊瑩／攝影
台灣在地小漁港具有迎接國內外賓客的文化魅力。郭瓊瑩／攝影

基隆嶼係大船入港的第一視域焦點，也是北台海洋門戶的地標景觀。郭瓊瑩／攝影
基隆嶼係大船入港的第一視域焦點，也是北台海洋門戶的地標景觀。郭瓊瑩／攝影

台灣海峽 海洋 基隆港 高雄港 郵輪 國旅 觀光

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