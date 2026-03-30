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趙坤茂／智慧城市的逍遙智慧

聯合報／ 趙坤茂

日前受邀參觀北高兩地的「智慧城市展」與「淨零城市展」，深刻體認各大城鎮刻正戮力推動的「數位與綠色雙軸轉型」。

在數位浪潮下，ＡＩ作為驅動城市智慧化的核心引擎，但其運算電力需求卻往往被視為「吃電怪獸」，乍看似與環保節能背道而馳，實則未必如此。

在智慧城市的發展中，智慧交通是目前ＡＩ廣泛應用，且大致能直接抵銷運算耗能的領域之一。例如傳統紅綠燈定時切換，或在尖峰時刻由值勤交警手動調控，而智慧交通號誌則能經由影像辨識、交通數據分析及「低功耗、高算力」的邊緣運算技術，全天候即時動態優化紅綠燈秒數，藉以減少來往車輛等候紅燈的停車次數及時間，進而降低怠速造成的耗能與排碳。

相關研究結果顯示，車輛減少怠速所節省的耗能，足以支撐智慧號誌的運算耗能，而且還可順勢縮短用路人的行車時間。職是之故，智慧交通號誌已使用在多個縣市的特定路口，並展現顯著的節能減碳成效，未來勢必更加普遍。類似的經驗如當年國道收費站拆除後，當車輛在行經國道計價閘門時不再需要停車繳費，而是由電子收費系統透過eTag或車牌辨識自動扣款，達到「節能」與「省時」的雙重目標。

智慧建築是智慧城市的基礎單元，透過「大人物」（大數據、人工智慧和物聯網）讓它具備「感知」與「決策」能力，達成節能、安全、舒適三大核心目標。節能措施包括有效管控空調、家電、照明及電梯等，而當偵測到重大災害時，建築物內建系統自動切斷瓦斯、連動排煙設施、規劃逃生路徑、停靠電梯並開啟逃生照明。

自動辨識技術可讓智慧建築的合法出入者自在通行，甚至可在感應到人員進出時，自動指派電梯至該樓層，減少等候時間。

不知讀者過往曾否有過這樣的經驗，當大家開車進出停車場時，即使不是回家，也會習慣性地把家裡的車庫遙控器拿起來操控一下。如今，由於自動辨識系統的精進，我們進出停車場時大多自動通關，誤拿遙控器的手殘習慣自然就戒了。

位於阿姆斯特丹的The Edge，曾被譽為全球最聰明及最節能的辦公大樓，它開風氣之先，採用「空間隨人浮動」的人本設計。早在十餘年前，員工就能透過手機找車位、訂位置，而且桌子會記住每位使用者偏愛的光線與溫度，其靈巧人性的空間配置機制，在後疫情時代成為各大企業混合辦公的標竿。此外，該建築外牆所布建的太陽能板，其所產生的電力超過建築物本身運作所需。

歸根究柢，智慧市民的參與、回饋與生活習慣，才是決定一座智慧城市成敗的最終關鍵。這些年來透過網路，大家不出門不僅能知天下事，也能辦天下事。「知天下事」是眼界的開拓，而「辦天下事」則是行動與功能的體現。如今，ＡＩ代理人如雨後春筍般出現在你我周遭，大家透過這些蝦兵蟹將，即使不出口不出手也能辦好天下事。

誠如老子所言：「不出戶，知天下；不窺牖，見天道；其出彌遠，其知彌少。」當我們盲目向外追求時，很容易就迷失在五花八門的表象中，反而離大道更遠，得真知更少，此乃亙古不變的逍遙智慧啊！（作者為台大資工系教授）

智慧城市 電力需求

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