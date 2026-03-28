方元沂／社會創新3.0下一步：制度化

社會創新的國際趨勢，已從早期扶植少數社會企業，轉向制度化、金融化與地方化。聯合國於二○二四年通過決議，鼓勵各國建立關於社會與團結經濟的法律、統計、公共採購與融資支持。

歐盟自二○二一年推動「社會經濟行動方案」，目標直指擴大社會投資，支持組織創業、擴張與就業，且官方已預告期中檢討將於今年第一季公布；日本在二○二四年發布「影響力投資基本指引」，將影響力投資制度化；美國雖無單一總體方案，但透過財政部ＣＤＦＩ基金與共益公司制度，把社會目的接回金融與公司法；韓國也長期以「社會企業育成法」做為制度基礎。整體而言，國際競爭焦點不在補助多寡，而在誰能讓社會創新成為可治理、可融資、可擴張的體系，並與地方發展、就業與包容成長連成一線。

台灣政策其實也有清楚脈絡，二○一四至二○一六年的「社會企業行動方案」，重點在調法規、建平台、籌資金、倡育成；二○一八至二○二二年升級為「社會創新行動方案1.0」，由十二個部會以六大策略推動，開始從扶植特定組織，轉向建構解決社會問題的生態系；二○二三至今年的2.0則擴大到十七個部會、一一一點三億元，更強調公私民夥伴關係、組織自主營運與社會影響力擴散。這條路徑說明，台灣已從「社企扶植」逐步走向「社創治理」，但仍卡在規模化的最後一哩。

其實，台灣現在最具潛力的場景，就是社創與地方創生的結合。國發會二○二五至二○二八年的「打造永續共好地方創生計畫」由十個部會投入六十億元，強調青年培力、跨域合作與商業模式永續；最新政策說明更明白提出，要鼓勵企業依循ＥＳＧ參與地方創生。這代表未來的社創，不應只是都市裡的小型使命創業，而應進一步連結公司型社創、合作社型社創、非營利型社創與地方團隊，回應城鄉差距、高齡照護、農業升級與地方就業等結構問題。

因此，「社創3.0」第一個關鍵，是把社會創新正式接上影響力投資與永續金融。金管會二○二四年發布「綠色及轉型金融行動方案」，願景明定為「環境永續、社會共好、治理有序」，也強調導引民間資金支持永續基礎建設與轉型。下一步若能把偏鄉照護、高齡服務、農業升級與地方平台等社創領域，納入授信、保證、投資與混合金融設計，社創才可能從計畫型生存，走向規模化發展，形成可複製、可擴散的地方解方，這一段屬於依現行政策架構提出的延伸建議。

第二個關鍵，是補足法律地位與透明治理。台灣早在二○一六年「vTaiwan」討論社企法制時，就已觸及共（兼）益公司、公益報告書、資訊揭露與盈餘分派等議題，但至今仍缺乏清楚的社創法人定位；另一方面，金管會今年的永續金融評鑑也指出，受評機構在資訊透明提升與治理機制強化方面仍待精進，而官方社創平台亦提到目前對「影響力報告書」尚無明確強制性規範。

若社創未來要吸引更多金融資本與社會信任，就不能只靠自我標榜使命，而必須建立分級揭露、影響力報告與可查核的治理機制。「社創3.0」真正該做的，不是再多辦幾場補助競賽，而是把國際趨勢轉成國內制度，讓好組織不只活下來，更能做大、做久、做出影響力。

（作者為中國文化大學法律學系教授、永續創新學院院長）