聽新聞
0:00 / 0:00

李清志／上帝手中的大提琴

聯合報／ 李清志

好友范宗沛離世，十分不捨與震驚！

范宗沛是傑出的大提琴演奏家，而且是少數得過「三金」（金馬獎金鐘獎金曲獎）的鬼才音樂家。他從小就有音樂天賦，學生時期愛玩、不太練琴，但是每次考試，都拉得比別人好；他不只是演奏家，也是很棒的編曲家，曾經幫許多國片編寫配樂。他情感豐富又懂得如何操作組裝音符，像個建築師一般，創作出美麗宏偉的哥德式大教堂。

他不只是傑出的音樂家，也是美食家，他懂吃、會吃，又會親自下廚料理，過去他曾經在永康街巷口，開了一家「Cello Pasta」義大利麵店，每天親自下廚。每到黃昏時刻，就有很多人拿著鍋子，排隊要去買他的義大利麵，成為永康街風景的一部分。

范宗沛為人慷慨大方，又樂於幫助別人，他常常提攜後輩，給年輕人許多發展機會；對於別人請益，他都不會藏私，總是傾囊相授，因此他的離開，讓許多人難過與不捨。很多人不知道，范宗沛也是很棒的漫畫家，他常常在禮物或卡片上畫漫畫，畫自己是一個圓圓的胖叔叔，在他追思會節目單上的漫畫圖案，就是擷取自他過去所畫的漫畫。

范宗沛極具生活品味與創意，去年我家的樂高聖母院建築模型完工落成，那是樂高建築系列非常精緻漂亮的模型作品，模型零件很多，組裝手冊很厚，需要耗費幾個禮拜才能組裝完成；他知道模型完工後就提議說，應該辦一個餐會，找幾個大提琴手來演奏巴哈與古諾的「聖母頌」。然後他就召集了陳世霖、余濟倫兩位大提琴演奏家，叫余濟倫準備起司、陳世霖準備甜點，自己也準備了義大利麵，加上我的紅酒與下酒菜，就在我家舉行了一場兼具音樂與建築的美好饗宴，非常有趣又有創意。

事實上，范宗沛與癌症奮戰已經很多年，他也多次與死神擦身而過，雖然他是美食家，但為了身體健康，這些年他在飲食上已十分節制。他在中年信主受洗後，信仰十分虔誠，且積極參與教會的音樂服事，我感覺他整個人身心靈的狀態，都跟他年少輕狂時有很大不同。

這些年來，他的妻子湘宜努力為他準備最健康營養的料理，帶他到郊外親近大自然山水。過去一直是都市型生活的范宗沛，竟然買了一輛改裝廂型車，上山下海去感受自然野外的靜謐與純淨，我們也多次開著吉普車跟他到海邊野餐，享受野炊看海的美好時光。

最後半年，我們常常一起喝咖啡、吃早餐，也有許多的men's talk，談到生病的事，我感覺他已有心理準備，他其實並沒有害怕，他曾告訴我說：「我們基督徒，走了就是到主耶穌那裡！」這個不是對生命的豁達，而是一種篤定，是一種對上帝的信心。

雖然病痛和醫療還是很折磨人，常常要在醫院候診許久，接受冰冷醫療設備的檢查，但是他並沒有怨言，反而很珍惜在世上存活的每一天。每次跟他喝咖啡，他都會好好品嘗咖啡的滋味；帶他去新的咖啡館，他也會讚美咖啡師的手藝。每次在我車上聽我放的各種音樂，他也會去欣賞、享受每一種不同風格的音樂！這樣一位朋友，真的讓我們十分懷念。

范宗沛的人生是豐富精彩的！在世上他是音樂大師、是美食專家、是漫畫高手，也是生活玩家，如今在天上，就像追思會的主題寫的，他成了「上帝手中的大提琴」！（作者為都市偵探、建築學者）

音樂 金馬獎 金曲獎 金鐘獎

延伸閱讀

TPBL／走不出搶七陰影 余純安扛起海神低潮中隊長責任

德國青年愛樂結束巡演 台灣NSYO學員看見更大的世界

TPBL／從七賢場邊到高雄隊長 余純安：把自己活成團隊需要的樣子

「光影魔術師」展現台灣土地的故事 許釗滂：上帝的視角賦予宏觀全貌

相關新聞

李清志／上帝手中的大提琴

好友范宗沛離世，十分不捨與震驚！

方祖涵／花椰菜汁與生物駭客的競賽

在本屆冬季奧運，出現了一個讓人皺眉的畫面─不少頂級運動員在比賽前仰頭喝下一小瓶深綠色液體，那不是能量飲料，也不是咖啡，而是濃縮花椰菜汁。這種產品來自瑞典一家新創公司，據說味道糟到連產品創辦人都不否認。但雖然它喝起來像木頭混著芥末，運動員仍然願意嘗試。

詹文男／當AI假裝愛上你…

ＡＩ時代來臨，很多人每天都在用ＡＩ寫報告、畫圖、翻譯、聊天。但你可能沒想到，現在的ＡＩ不只能幫你談生意、寫程式，竟然還會幫人談戀愛，且不是純聊天，是用來做愛情詐騙。這可不是危言聳聽，而是真實發生的事。

蘇蘅／川普利用新聞玩戰爭政治

隨美伊戰事發展不順，川普升高了對媒體威脅，卻反而激起媒體更大韌性和監督力度。怎麼說？

郭瓊瑩／期待見樹又見林的降溫城市

近年因全球極端氣候變遷，導致極冷與極熱兩種極端，熱浪已成為威脅人類生命財產的新型高風險，尤其是弱勢獨居長者身受其害。二○○三年歐洲熱浪導致一萬五千人死亡，近三年包括北美、中東、印度、東南亞等地出現高達攝氏五十度以上的熱浪，造成上千人死亡、近萬人就醫。

劉大年／川普成也關稅、敗也關稅

關稅曾是川普崛起的重要政治訴求，如今卻逐漸成為其施政困境的來源。川普主張，只要對外國商品課徵關稅，美國製造業就能回流，貿易逆差即可縮小，工作機會也會回到美國。對許多長期感受到全球化衝擊的美國民眾而言，這樣的論述極具吸引力；川普成功將複雜的美國經濟問題，簡化為「外國占美國便宜」的結論，提高關稅成為最佳解方。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。