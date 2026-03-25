李清志／上帝手中的大提琴

好友范宗沛離世，十分不捨與震驚！

范宗沛是傑出的大提琴演奏家，而且是少數得過「三金」（金馬獎、金鐘獎、金曲獎）的鬼才音樂家。他從小就有音樂天賦，學生時期愛玩、不太練琴，但是每次考試，都拉得比別人好；他不只是演奏家，也是很棒的編曲家，曾經幫許多國片編寫配樂。他情感豐富又懂得如何操作組裝音符，像個建築師一般，創作出美麗宏偉的哥德式大教堂。

他不只是傑出的音樂家，也是美食家，他懂吃、會吃，又會親自下廚料理，過去他曾經在永康街巷口，開了一家「Cello Pasta」義大利麵店，每天親自下廚。每到黃昏時刻，就有很多人拿著鍋子，排隊要去買他的義大利麵，成為永康街風景的一部分。

范宗沛為人慷慨大方，又樂於幫助別人，他常常提攜後輩，給年輕人許多發展機會；對於別人請益，他都不會藏私，總是傾囊相授，因此他的離開，讓許多人難過與不捨。很多人不知道，范宗沛也是很棒的漫畫家，他常常在禮物或卡片上畫漫畫，畫自己是一個圓圓的胖叔叔，在他追思會節目單上的漫畫圖案，就是擷取自他過去所畫的漫畫。

范宗沛極具生活品味與創意，去年我家的樂高聖母院建築模型完工落成，那是樂高建築系列非常精緻漂亮的模型作品，模型零件很多，組裝手冊很厚，需要耗費幾個禮拜才能組裝完成；他知道模型完工後就提議說，應該辦一個餐會，找幾個大提琴手來演奏巴哈與古諾的「聖母頌」。然後他就召集了陳世霖、余濟倫兩位大提琴演奏家，叫余濟倫準備起司、陳世霖準備甜點，自己也準備了義大利麵，加上我的紅酒與下酒菜，就在我家舉行了一場兼具音樂與建築的美好饗宴，非常有趣又有創意。

事實上，范宗沛與癌症奮戰已經很多年，他也多次與死神擦身而過，雖然他是美食家，但為了身體健康，這些年他在飲食上已十分節制。他在中年信主受洗後，信仰十分虔誠，且積極參與教會的音樂服事，我感覺他整個人身心靈的狀態，都跟他年少輕狂時有很大不同。

這些年來，他的妻子湘宜努力為他準備最健康營養的料理，帶他到郊外親近大自然山水。過去一直是都市型生活的范宗沛，竟然買了一輛改裝廂型車，上山下海去感受自然野外的靜謐與純淨，我們也多次開著吉普車跟他到海邊野餐，享受野炊看海的美好時光。

最後半年，我們常常一起喝咖啡、吃早餐，也有許多的men's talk，談到生病的事，我感覺他已有心理準備，他其實並沒有害怕，他曾告訴我說：「我們基督徒，走了就是到主耶穌那裡！」這個不是對生命的豁達，而是一種篤定，是一種對上帝的信心。

雖然病痛和醫療還是很折磨人，常常要在醫院候診許久，接受冰冷醫療設備的檢查，但是他並沒有怨言，反而很珍惜在世上存活的每一天。每次跟他喝咖啡，他都會好好品嘗咖啡的滋味；帶他去新的咖啡館，他也會讚美咖啡師的手藝。每次在我車上聽我放的各種音樂，他也會去欣賞、享受每一種不同風格的音樂！這樣一位朋友，真的讓我們十分懷念。

范宗沛的人生是豐富精彩的！在世上他是音樂大師、是美食專家、是漫畫高手，也是生活玩家，如今在天上，就像追思會的主題寫的，他成了「上帝手中的大提琴」！（作者為都市偵探、建築學者）