方祖涵／花椰菜汁與生物駭客的競賽

在本屆冬季奧運，出現了一個讓人皺眉的畫面─不少頂級運動員在比賽前仰頭喝下一小瓶深綠色液體，那不是能量飲料，也不是咖啡，而是濃縮花椰菜汁。這種產品來自瑞典一家新創公司，據說味道糟到連產品創辦人都不否認。但雖然它喝起來像木頭混著芥末，運動員仍然願意嘗試。

理由很簡單，如果有合法產品能夠帶來任何優勢，再難喝也只好接受了。

這間生技新創公司把花椰菜芽中的化合物濃縮成六十毫升一小瓶，聲稱相當於好幾公斤蔬菜中的有效成分。支持者認為其中的異硫氰酸鹽可降低運動時血液中的乳酸累積，延緩肌肉燃燒感。對長距離滑雪或耐力運動來說，如果這種效果存在，可能就是得牌與否的差距。

這件事真正反映的，是現代社會對健康的新想像。過去談健康，多半是醫療問題，人們等到身體出狀況才去看醫生；新的健康文化卻不再只是避免疾病，而是把身體當作一套可以優化的系統。人們會積極使用健康檢查儀器，並且藉著穿戴裝置測量身體變化。

在這樣的潮流裡，食物自然也被重新定義。花椰菜不再只是蔬菜，而是一組可以被拆解的化學物質；一旦某個分子可能對人體有益，它就會被提取、濃縮，最後裝進一個小瓶子，變成某種「神奇補品」。這個過程其實已持續好幾年，最早流行的是綠色蔬果汁，接著是一些「超級食物」，像是奇亞籽或藜麥。不久前運動員才流行用甜菜根汁，因為研究指出其中的硝酸鹽可提高氧氣利用率，花椰菜濃縮液只是最新產品而已。

二○○○年代初期的自行車界就是一個例子，像藍斯．阿姆斯壯時代，選手大量使用促紅血球生成素與血液回輸技術，透過增加紅血球數量來提升氧氣輸送能力。這些方法後來被視為違規，但在當時的競技文化裡，幾乎被當成技術創新的一部分。

同樣的思維後來在矽谷出現了另一種版本，一些科技企業家開始迷上所謂的「年輕血療程」，有人嘗試把年輕人的血漿輸入年長者體內，希望改善認知能力或延緩老化。

科學界對這些療法始終抱持懷疑態度，但它仍然吸引了一批願意付高價嘗試的人。這種行為被稱作「生物駭客」，相信此道的科技人把自己當成可以升級改造的「系統」。

他們實驗極端飲食法、服用各種補充劑，甚至在皮膚下植入感測裝置；有些人嘗試長時間禁食、有些人定期接受冷凍療法，還有人在家裡裝高壓氧艙，希望刺激細胞修復或提升代謝效率。他們把身體變成一套可以調整參數的系統，而健康也逐漸變成一個可以不斷優化的「專案」。

追求長生不老並非現代人的專利，秦始皇在全國遍尋仙丹，最後也只活了四十九年。花椰菜汁不會是最後一個健康風潮，下屆奧運時或也不再有人提起。不過話說回來，連對某些人而言本來就不好吃的花椰菜，都可濃縮喝下，運動員為成功的犧牲還真是令人敬佩。

（作者為運動文學作家）