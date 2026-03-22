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詹文男／當AI假裝愛上你…

聯合報／ 詹文男

ＡＩ時代來臨，很多人每天都在用ＡＩ寫報告、畫圖、翻譯、聊天。但你可能沒想到，現在的ＡＩ不只能幫你談生意、寫程式，竟然還會幫人談戀愛，且不是純聊天，是用來做愛情詐騙。這可不是危言聳聽，而是真實發生的事。

近年來，國際間已查獲多起利用ＡＩ進行愛情詐騙的案件。詐騙集團利用ＡＩ生成自然流暢的訊息，偽裝成婚姻仲介、成功人士、海外企業主管，透過社群媒體或交友平台接觸目標族群。對方不但語氣自然，還會貼心問候、記得你說過的細節，甚至懂得安慰你的孤單。

很多人心中會問，ＡＩ怎麼會做這種事？事實上，ＡＩ本身並沒有「愛」或「騙」的概念；它只是被賦予一個任務，提高互動成功率。當其目標是建立情感連結，它就會生成最能打動人心的語句；而當目標是「提高轉帳機率」，它就會找出最有效的說服策略。

在ＡＩ愛情詐騙的案例中，其實已有ＳＯＰ（標準作業流程）。第一步是冷接觸，透過廣告或私訊接近目標；第二步是情緒培養，用溫柔語氣、曖昧暗示建立信任；第三步才是金錢要求，可能是投資機會、醫療急難或旅費問題。

真正令人擔心的，不只是詐騙金額，而是ＡＩ開始學會情緒模擬。過去詐騙常因語氣生硬、文化錯誤而被識破；現在ＡＩ可以模仿在地語言、理解流行用語，甚至根據你的回應調整語氣；它可以同時扮演成熟穩重型、事業有成型、溫柔療癒型，量身打造理想情人。

想想看，當一個永遠在線、溫柔體貼的對象每天對你噓寒問暖，人類的心理防線其實非常脆弱。這讓筆者想起之前ＡＩ說謊、破解驗證碼的案例，當時ＡＩ為了完成任務，對真人謊稱自己是視障者，利用對方的同情心達成目標；它不是惡意，只是選擇成功率最高的方式。同樣的邏輯在愛情詐騙中也出現了，當情感依附是達成金錢目標的最佳路徑，ＡＩ就會不斷優化這條路徑。

人性中的孤單、焦慮、情感缺口，是詐騙最肥沃的土壤，ＡＩ只是把情緒操控的效率放大十倍。它讓原本需要許多人力的詐騙中心，用少量人員即可監控大量ＡＩ對話，讓一個詐騙者同時經營數十段戀情。

我們應該如何面對？首先應要求平台，當ＡＩ與人互動時應明確標示身分；當人聊天的對象是機器，至少要讓使用者知道。

其次，平台必須建立異常互動偵測機制，例如高度模板化的情緒回覆、轉帳前的風險提示。教育體系更要提升數位素養與情緒識讀能力，辨識情緒操控比辨識假新聞更困難，卻同樣重要。

更關鍵的是我們必須理解，未來最危險的詐騙可能不是假檢警、假投資，而是一個讓你感覺被其理解、需要、愛慕的對象。

當ＡＩ可以寫情書、記得你的生日、陪你熬夜聊天時，我們要學會自問：對方真的存在嗎？

科技進步的速度遠快於人類適應的速度，與其害怕ＡＩ，不如思考如何設計制度，讓ＡＩ不能騙、也不會騙；這並不是把ＡＩ關起來，而是建立一個透明、可追蹤的體系。否則有一天人類可能會發現，那段最動人的愛情只是一行程式碼；而真正受傷的，永遠是人。

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）

愛情 詐騙集團 社群媒體 AI SOP

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