郭瓊瑩／期待見樹又見林的降溫城市

近年因全球極端氣候變遷，導致極冷與極熱兩種極端，熱浪已成為威脅人類生命財產的新型高風險，尤其是弱勢獨居長者身受其害。二○○三年歐洲熱浪導致一萬五千人死亡，近三年包括北美、中東、印度、東南亞等地出現高達攝氏五十度以上的熱浪，造成上千人死亡、近萬人就醫。

依ＩＰＣＣ統計，自一九二三至二○二二的百年間，全球平均氣溫升高了攝氏一點二度；台北升溫高達攝氏一點八度，更凸顯台灣密集的都會結構與綠化不足的熱島效應，不但衝擊人類健康，且衝擊國土生態、農漁業生產，並造成森林火災之威脅，成為另類國安隱憂。

為此，各國除關注弱勢族群及長者生活的熱威脅外，亦自職安角度要求戶外作業雇主，有責任布設相關遮陽及休憩防護設施，當達一定高溫指標時，應讓作業人員每工作一小時得休息廿分鐘，以避免或降低熱傷害。

鑑於台北盆地條件及市區熱島效應之高衝擊，北市府於二○二三年起即積極推動熱島傷害防護措施，研訂具體「降溫計畫」政策。針對新開發案、新建物，應增加基地「綠化量」；新增立體綠化規範，強化運用相關遮蔭措施以達體感降溫；增加建築節能綠覆率、調適減碳等實質規範，以增益水與綠網路的降溫綜效，提升通風遮蔭的有感效能。

北市府都發局在建築管理、都市設計面，主動積極研擬解方規範，並於今年元旦公告實施「綠容率」，此為多層面、多向度的立體綠化遮蔭新作法；為鼓勵開發單位能加速推進「冷島效應」，再次端出容積獎勵誘因，但也應避免誤導開發單位只種植不落葉大喬木以換取容積獎勵，以及只見「容積獎勵」卻忽視後續長期的保活維管，以致無法產生降溫實效、善盡環境義務。期許能讓全民讓出容積同時，也能保證達到都市降溫與生態系服務的綜效。

新加坡係全球最早推動高層建物立體綠化者，且成效卓著，至今已階段性實驗和研擬無數政策方案。因其沒有地震與颱風威脅，故能延續花園城市、森林城市的國家總體政策。自基礎綠化到進階都市綠化，再到花園中的城市，進而至高層建築立體綠化、生態修復，迄今全國已有五成以上土地為綠覆或自然式開放空間。

新加坡的成功並非以鼓勵與獎勵容積為誘因，而是側重於市中心高密度區域因都市開發而損失的綠地，強制以屋頂綠化、空中花園、立體綠化等型式與數量來計算綠地補償的義務。自二○一○年起，新加坡每兩年舉辦國際高層綠化國際研討會，且聚焦於緊密城市中的超高層與高層降溫綠化；同時強調除單一建物外，也必須以更大視角兼顧公共開放空間的景觀綠化，公共建物與公共通廊均應有遮蔭設施串連。

立體綠化的政策工具與制度，雖可讓城市「見樹」降溫；但要達宜居、生態、永續的福祉城市目標，更需有完善的城市生態系統保全機制，才得以「見林」全覆蓋。期待首都新政得以見樹又見林，且能超前部署、引領全國。（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）