王文華／清除「快取」

活著，是不斷儲存和清除「快取」的過程。

趁年假，把經營的幾個網站改版。明明已經改了程式，輸入網址，卻還是老樣子。卡住很久，直到換個手機、電腦，或瀏覽器，才看到了改過後的網頁。

ＡＩ說：你該「清除快取」了。

意思是網站、Ａｐｐ或瀏覽器，為了快速顯示你常用的內容，會把資料存放在「快取」，保留在你的手機或電腦裡。有了快取，使用Ａｐｐ的速度變快。你切換不同頁面時，Ａｐｐ不必重新到網路下載相同的檔案，只要直接從手機讀取。

比如說，點開ＬＩＮＥ，先前的對話一目了然。就算走進沒有訊號的電梯，讀訊息也不受影響。因為那些對話紀錄，都被「快取」到手機中了。

而我卡住也是同樣原因。瀏覽器持續顯示電腦中儲存的快取，而不去網站上抓新東西。

ＡＩ對快取的比喻是，想像你每天都去圖書館查同一筆資料，快取在你第一次查到後記在便利貼。隔天你又要查這資料時不必再跑圖書館，看手邊的便利貼就好。

聽起來真方便！只不過，快取也有缺點。

快取太多，占用了手機的儲存空間，Ａｐｐ搜尋手機內快取的效率下降，甚至會讀到錯的快取檔案，造成Ａｐｐ變慢、閃退、當機。

回到ＡＩ的比喻，便利貼散落一桌，最後什麼都找不到。

更大的危險是：快取加快你原地踏步的速度，但牽制你做出改變的步伐。當圖書館進了大批新書，書上的資訊已推翻了你便利貼上的紀錄，快取仍死守同一張便利貼，無視於大環境的改變。快是快，但快速看到過時的資訊，有什麼意義？

這就是我在改版網站時碰到的問題。程式已改，快取仍賴著不走。直到我「清除快取」、撕掉「便利貼」，網站才活過來。

活過來的感覺很好，為什麼我們不做？

可能是沒有意識到快取的存在。只要速度夠快，我們會詮釋為運作順暢、天下太平。

也可能是「清除」自然會引發恐懼。這會不會連帶清除掉我辛苦打造出來的網站？速度會不會因此變慢？

其實都不會。但就是會怕。

我也怕！但我知道必須清除，必須改版，必須撕掉「便利貼」，必須回圖書館翻閱「新書」。

不只在經營網站，也在經營人生。

我們都活在很多「快取」中。直覺、習慣、教育、經驗、成就、財富、名聲，都是快取。這些快取加快了達標的速度，卻也限制了改版的能力。圖書館進了一批又一批的新書，反應這一變再變的時代，我們卻仍然緊握著，當年賴以成功的「便利貼」。生活變得很便利，因為原地踏步永遠不會碰到危機。

撕掉談何容易！這會不會連帶清除掉我辛苦打造出來的人生？速度會不會因此變慢？我們都怕。

但不清快取，人生無法改版。積習愈多，學習愈少。

快取，也許會帶來「成功」；清除快取，才能夠帶來「成長」。

快取，也許會帶來「快速」；清除快取，才能夠帶來「快感」。

網站改版完成後，我才明瞭舊版本是如此過時。但它還跑得動啊！是，它還跑得動，也許還跑得挺快，但卻是快速地跟時代背道而馳。

我修改了網站，和人生的程式，開始新的一年。但我知道，新的快取又開始累積，在我的腦和心攻城掠地。我等待，下一次大掃除的時機。

（作者為作家、網路媒體《創新拿鐵》創辦人）