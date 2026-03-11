聽新聞
李家同／對教育部長的期望

聯合報／ 李家同

我認為台灣的教育應算是相當好的，但對於提升台灣教育環境，我對教育部長仍有些期望，從幾個方面來談。

一、基礎研究的重要性

我們都希望工業界能更上層樓，能製作非常高級的精密工業產品，這當然需要相當高級的工程師。他們必須在物理、化學、生物、數學上有深厚基礎，這些基礎也只有在大學才能養成，因此大學須注意基本學問。但目前的教育似乎沒強調這點，且有些背道而馳。一○八課綱減少了必修課，大學也在減少必修課，這使我非常擔心。相信教育部長一定知道基礎研究的重要性，希望部長能明確支持大學及科研機構積極投入基礎研究。

二、改善升學制度

過去升學制度很簡單，現在的升學制度卻相當複雜。國中升高中職，考試的名稱叫做「免試入學」卻又有「國中教育會考」，「名實不符」顯示升學制度的混亂。既然「免試」為何還要「會考」？升高中取消百分制，而使用了Ａ、Ｂ、Ｃ等級制，結果是在某一考區，分數差○點六分的考生多達一千人。升大學的考試又分兩種，一種是申請入學，可是申請入學只能填六個志願，對考試成績非常好的學生，或考試成績非常差的學生來說都沒有問題；但對一般考生來說，填六個志願形同拿自己的前途賭博。希望教育部長能體察學生升學選擇的困擾和需求。

三、檢討「學習歷程檔案」

目前高中職學生升學，必須準備「學習歷程檔案」；但諷刺的是，若學生「誠實」就很難準備這份文件。很多學生對數學其實一知半解，但總不能在學習歷程檔案中承認自己的缺陷。少數學生面對數學毫無困難，平時考試也都有不錯表現，那又何必再寫有關數學成績的學習歷程檔案？很多學生須求助補習班，「幫忙」準備學習歷程檔案，實在是本末倒置。希望教育部長能檢討「學習歷程檔案」這種追求形式主義的制度。

四、重視教育程度的差異

雖然台灣的教育非常普及，城鄉教育差距卻相當大。以國中升高中的考試而言，如果學生在某科考試的成績是Ｃ，就表示「待加強」；以全國而言，英文和數學拿Ｃ的比例大約在三成左右；但在偏鄉國中，學生在英文和數學拿Ｃ的比例是卻高達七成。教育部應公布各地區「國中教育會考」的平均成績，一定能看見台北市大安區與一些偏鄉的巨大差距。孩子教育程度差，競爭力就可能落後，誤入歧途的可能性大幅提升；若生存競爭力低的群體人數增加，社會貧富差距也必然隨之擴大。是故，如何提升偏鄉孩子的教育程度，是部長該關心的大事。

五、關注學術研究

任何國家要邁入先進之林，都應重視學術研究，學術研究能提高國人的人文素養，也會提高國家工業水準，而學術研究需依靠大學。中國大陸在學術研究及大學排名上的進步，國際媒體有許多報導，我們實應提高警惕。希望教育部長能夠責成頂尖大學關注學術研究，教育部也應根據頂尖大學在學術研究上的進展，對頂尖大學提供充足、且具備國際高等教育競爭力的經費和資源補助。

再次強調，台灣的教育雖有一定水準，但不知何故有很多奇怪的制度；比方說，大學申請入學只能填六個志願，就是其一。真希望教育部長能了解問題制度對學生造成的困擾，也希望教育部長能很明確地宣示基礎研究的重要性。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）

