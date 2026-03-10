快訊

洪蘭／給孩子一個不必說謊的環境

聯合報／ 洪蘭

對門的阿毛挨打了，因為塗改成績單。

所有的大人都痛恨孩子說謊，所有的孩子也知道說謊會被揍的最慘，那麼孩子為什麼還敢說謊？趨吉避凶不是動物的本能嗎？更何況神經犯罪學家發現說謊時，用到的大腦資源比說真話時多，並會活化掌管負面情緒的杏仁核，使人不舒服，那麼為什麼還要騙呢？

原來說謊是大人教的，孩子本來是不會說謊的。

有一個實驗是跟六十個三歲的幼兒園小朋友玩猜糖果的遊戲，實驗者說：「你們把這顆糖藏在這兩個杯子中的一個底下，讓我來猜，猜對了，糖就是我的；猜錯了，糖就是你的，十個糖果可以換一張你最喜歡的貼紙喔！」實驗者於是把眼睛蒙起來，當小朋友說「藏好了」時，他就把眼睛睜開問：「你把糖果藏在哪一個杯子底下？」大部分三歲的小朋友會很誠實地指他藏糖果的杯子。但是假如孩子騙他，指另外一個杯子，那麼他就哭喪著臉說：「我輸了，這顆糖是你的。」也就是說，愈誠實愈拿不到他要的貼紙，但是三歲的小朋友都會很誠實地指出藏糖果的杯子。

實驗者接著又做另一個實驗：他給小朋友看兩個布娃娃：安妮和莎莉，然後當著她們的面，把糖放在一個杯子裡。然後實驗者將莎莉移開原位、把糖果轉到另一個杯子裡，再將莎莉放回位置，並問小朋友：「現在莎莉會去哪裡拿糖果？」大一點的孩子知道糖果被換到另一個杯子時，莎莉不在位置上，她應該會去原來的杯子裡拿；但是小一點的孩子會直接指著新的地方，因為他知道糖果在那裡。

這個實驗叫心智理論（Theory of Mind），是個同理心的測驗，想知道孩子要多大才懂得從別人的角度來看事情？

同理心是情商（ＥＱ）的基本元素，跟孩子四年級時的學習成績和未來的人際關係有關。

現在，實驗者把前面杯子遊戲中，不會騙人的孩子再隨機分成兩組，一組教他們心智理論，另外一組不教，然後再做一次杯子遊戲。

結果發現，那些原來不會騙人的孩子現在都學會騙了；而那些沒有被教的孩子，還是會很誠實地指出藏糖果的杯子。

實驗者想知道這個效果可以維持多久，所以廿八天以後，再把他們找回來做杯子遊戲，結果發現欺騙會了就是會了，不會因時間的流失而遺忘。

這個研究在教養上很重要。模仿是動物最原始的學習方式，孩子一出生，他大腦中的鏡像神經元就已經在工作了。孩子不會按照你希望的那個樣子長大，他是按照你的那個樣子長大。

賓州州立大學Nancy Darling說：「孩子說謊的頭號原因是不想讓爸媽對我失望」，他說謊是因為在乎你的感覺、怕你傷心難過。假如他不在乎你，就沒有必要說謊，因為說真話比較省力。很多時候，孩子說謊是大人逼的，因為你的標準或期望太高，他做不到，只好用此下策。

世界上最珍貴的東西是真，真心、真誠…沒有了真，就沒有善和美。說謊當然要打，但被逼著說謊要不要打呢？在揚起巴掌時，先想一下，我有給他一個不必說謊的環境嗎？我是該打他還是打自己呢？

（作者為退休教授）

糖果 人際關係

