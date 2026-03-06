嚴震生／此生不渝：紀念永遠的邵主任

我在國際關係研究中心的前長官邵玉銘主任日前離世。不過他生前剛完成一本美中關係百年的巨著「中美關係與兩岸危局—百餘年來的恩怨離合」，即將由聯經出版，見證即使在耄耋之年仍勤於筆耕，未忘學術人的初衷。邵先生曾擔任政、黨、媒重要職務，但對我而言，他是永遠的邵主任。

今年年初才和內人談起許久沒有見到邵主任，預備二月八日去聽他的演講，然而他卻在前一天離開人間。收到他辭世的訊息，不僅震驚，也有更多的遺憾。我是邵先生第二次擔任主任時，經過聘任委員會的面試後，錄取進入國際關係研究中心。得知此乃這個過去相當神祕的機構、在即將併入政大前夕，所做的首次公開招聘後，我心存感激，因為個人和政大完全沒有淵源，正是所謂的「根不正、苗不紅」，能夠進入這個國際知名的研究單位，並在其中安身立命，當然要感謝他推動公開透明的徵才程序。

拿到博士學位後，我曾在美國教書八年，從助理教授升到副教授，當時具有國外副教授身分返台後就能以正教授起聘，我詢問這個模式聘任的可行性，因為當時和我一起進國研中心的許多新科博士都是以副研究員受聘，難道我在美國教書及升等的資歷完全不被計算？邵主任很誠懇地告訴我，台灣即將要設置助理教授，因此並不算委屈，同時如果我在國研中心以研究著作升等，不僅可免於「空降」的標籤，更可以讓我用實力證明自己的能力。我花了三年時間，寫了十多篇期刊論文及一本專書，順利完成升等，更重要的是這段經歷養成的訓練，讓學術研究成為我的終身志業。若當時短視，很可能無法立足學術界，他的高瞻遠矚，讓我終身難忘。

邵主任對我相當照顧，或許因為我們有在美國十多年讀書及教書的共同經歷。他榮獲芝加哥大學歷史博士學位，我則是擁有歷史碩士學位。我們都居住過中西部的印第安納州，也在美國的文科教會大學教過書。更重要的是，我們都是基督徒，有次他在演講時需要引用聖經的經節，還和我確認出處及適用性。

我非常尊敬這位才華洋溢的長官，但他卻客氣地表示，由於我們同樣都拿到博士學位，因此在智識上是平等的，這也是我對自己的勉勵，對於後輩仍需虛懷若谷。他送我回憶錄「此生不渝」一書時，特別在內頁寫道「震生兄：有關美國方面的章節，特別請指教」，讓我受寵若驚。過去幾年，我們有機會見面時，他總是展現出對中心發展及一些老同仁近況的關心。偶而他在報上讀到我寫的文章，還會主動打電話給我，和我分享他的觀點，甚至會詢問我的資料來源。

我印象最深的一句教誨，就是他曾告訴我「學者必須經濟獨立，才能夠思想獨立」。回想我長期以來從未加入過政黨，也未曾服公職，更沒有擔任政府部門的諮詢委員，得以用專業及客觀的立場撰寫專欄、批評時政，其中一個原因就是他所勸誡的經濟獨立。邵主任曾與我談及他要將這幾年所閱讀吸收美中台關係相關論文的觀點及分析，立論發表，現在這本巨著即將問世。

他對專業的熱誠及常懷赤子之心，絕對是我們學者的表率，即使斯人已遠，但典型永在夙昔。雖然外界會以局長或董事長等頭銜稱呼您，但您永遠是我心目中的邵主任。

（作者為政大國關中心兼任研究員）