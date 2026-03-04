李清志／綠美圖與城市行銷

南下台中參觀日本建築師妹島和世設計的「綠美圖」。綠美圖外觀看似低調不張揚，但是內部空間充滿變化，悠遊其間感受光影變幻，感覺真是太棒了！整體建築很有國際水準。

我長年在世界各國旅行看建築，妹島和世的建築作品我幾乎都看過；從早期的北方公寓、再生館製藥女生宿舍，到金澤廿一世紀美術館、瑞士勞力士學習中心、羅浮宮朗斯分館等等，妹島和世一直強調空間與光線的通透性和流動性；台中綠美圖也是如此，且整體規模及空間創新，可說是她這些年來非常重要的建築創作。

綠美圖位於中央公園內，依照其設計概念，建築外型低調不誇張，將來植栽綠化完全之後，將會成為一座在綠色森林中的圖書館。台中市民何其有幸，可以在普利茲克獎建築師的建築內悠遊地讀書、漫步、欣賞藝術品；身為台北人，對台中有這樣的圖書館與美術館，心裡羨慕不已！

台北雖然號稱首善之都，財政資源豐厚，這些年來卻沒有多少令人稱羨的文化建設，圖書館破舊落伍、美術館也沒有新建設；台北市民生活費高，卻無法享受太多市政建設的好處，怪不得人口逐漸外移，年輕人及中產階級開始移居他鄉。

相較於台北冬天的陰沉濕冷，台中的氣候令人羨慕，幾乎天天都有溫暖明亮的陽光；且這幾年大型公共建設陸續完工，整個大台中地區擁有許多國際建築大師的作品，包括伊東豊雄的歌劇院、安藤忠雄的亞大美術館、隈研吾的勤美術館及教堂，以及妹島和世的綠美圖。再加上即將建造、由法蘭克蓋瑞設計的中國醫藥大學美術館，並追溯昔日由貝聿銘設計的東海大學路思義教堂，台中幾乎是國際大師建築的天堂樂土。

台中擁有許多國際大師的建築作品，是城市行銷的豐富資源，可惜卻沒有好好利用這些大師建築當做城市行銷籌碼。國際各大都市無不積極利用建築行銷城市，因為這些建築、特別是建築大師的作品，是城市建設的具體證據，也是吸引觀光客不斷前來探尋的焦點。

一座國際建築大師的作品，經常可以翻轉一座城市的命運；例如西班牙畢爾包的古根漢美術館，由解構主義大師法蘭克蓋瑞設計，成功吸引了全世界人們的目光，翻轉了一座沒落工業老城的命運。妹島和世設計的廿一世紀美術館，也讓號稱「小京都」的金澤老城有了新的契機，重新讓人看見它的光彩。

近年來利用建築行銷城市最積極的應是阿布達比，他們聘請建築師Jean Nouvel設計「阿布達比羅浮宮」、建築師 Norman Foster設計扎耶德國家博物館、Frank Gehry設計阿布達比古根漢美術館、Mecanoo設計自然歷史博物館、teamLab Architects與MZ Architects聯手設計teamLab Phenomena；將來還會有安藤忠雄的海事博物館、Zaha Hadid設計的演藝中心等等，建築精彩程度超越杜拜的摩天大樓群，也打響了阿布達比的知名度。

台灣引入國際明星建築師的作品，固然讓本土建築師倍感威脅；但不可諱言，明星建築師的魅力的確對城市行銷極有幫助，正如人們辦活動喜歡找國際巨星或熱門韓團來助陣一般。台中擁有這麼多國際建築明星的作品，在城市行銷上應多凸顯這些建築大師作品，將台中塑造成一座「國際建築之城」；相信大師建築作品可以翻轉台中在人們心目中的地位，吸引更多國際觀光客前來朝聖。（作者為都市偵探、建築學者）