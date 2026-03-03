郭瓊瑩／國土景觀與心靈景觀之間

開春喜氣洋洋，尤其得見玉山瑞雪。在觀光署推動的「觀光立國旗艦計畫—北回之巔」中，有一小項目相當動人，它不是要投入大筆硬體工程建設經費，可能讓傳統決策者視為「無用」的專案；它旨在從台灣各地不同的地理地形特色，尋找出不同季節看見玉山主峰或群峰的「觀景點」。

沿著北回歸線、自海岸平原隨海拔上升，諸多原鄉子民、山岳愛好者、風景設計師，心中似乎早有許多可以看見玉山的私藏眺望點了。昔時畫家如陳澄波、呂基正、陳前民、陳慧坤、林玉山等人之寫生中，均充分流露出藝術家的個人情感，及對玉山神聖感的深度心靈詮釋。

今日大家琅琅上口的「護國神山」其實不只是玉山，它更是中央山脈脊梁中之群山；無論橫向的北回歸線之旅，或是沿脊梁縱走，均令人驚嘆台灣地景之壯麗與氣象萬千。歐洲的阿爾卑斯山、日本的富士山乃至「世界第三極」聖母峰，均是人們心中的聖山。就地質史而言，「山」一直屹立於斯，長時間的地景與文化交融互動，凝塑了後人對維護「聖山」環境的職志與保持無瑕之承諾。

在全球同緯度軸帶中，擁有最高生物多樣性、地形地景多樣性及文化多樣性的北回之巔，卻非每個國民認知中的「聖山」，亦非地方治理者融於胸中的、一張必須妥為呵護、向國際行銷觀光的名片。諸多作家與詩人，如吳晟、李魁賢、路寒袖、陳列，乃至布農族霍斯陸曼．伐伐的《玉山魂》，更奠定了玉山在台灣文學中的獨特地位。是以「看見玉山」代表著環境部對空氣品質、農業部與經濟部對水土林涵養、內政部對都會擴張治理，乃至文化部、教育部對鄉土文化歷史保存及教育治理之標竿。

依ＷＴＴＣ統計，二○二四年全球高山旅遊經濟創造了十一點一兆美元，占全球ＧＤＰ一成，並帶動了各國以生態旅遊保護山岳生態系、推展國土景觀美質之新趨勢。

就文化面而言，玉山不只是布農族的聖山，吳晟的《一座大山》書寫出玉山的神祕及內涵的豐富多變。玉山的存在見證了地殼運動變遷，是全球唯二由歐亞菲板塊持續擠壓而形塑出的珍貴世界遺產；其多樣的微地形、山中聚落、雲霧帶景觀等自然因子是福爾摩沙的ＤＮＡ，地震頻繁無形中孕育了台灣島上的生存韌性。在與部落族人對話時，驚覺「看見玉山」已是他們生命中滋養許久的能量，只待適切的驅動與群體共識，方能迸發出驚人的共感能量與鄉土光榮感。

在科技與經濟面，我們擁有為國家經濟競爭力定錨的半導體產業，宛如護國神山；就國土安全與永續發展面，中央山脈更是抗衡極端氣候和天然災害的重要神聖防線。台灣海拔三千米以上高山的密度為世界之最，孕育出的美質山林景觀為全球之最，更是國際旅遊經濟的潛力股，亟待明智開發並確保國土景觀完整性。它將會是一把開啟國人「守護美麗國土、滋養健全國土」意識的鑰匙。

正如前人的一幅畫、一首詩，大山大水亦為天然藝術品，它永遠在那裡，不實用卻美得純粹。而當此「無用之用」滋潤了每個國民心靈時，也將培養出美麗國格的新藍海。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）