詹文男／寵物的信心重建

好友老陳是位成功的企業家，見多識廣；但最近一個經歷，也讓他直呼開了眼界。老陳說，前陣子參加聚會，有位朋友要提前離席，原因是要帶寵物去上課。大家都很好奇上什麼課？朋友說「信心重建」，因為他的小狗遇到大狗會害怕，為了克服牠的心理恐懼，特別帶去培養膽量。

寵物上課、上幼稚園，大部分的人或許覺得很新奇，但在台北、上海，甚至東京、首爾，卻已是進行式，甚至還發展成一門有課綱、有接送的正式服務；課程內容從基本禮儀、社交互動，到游泳、健身、信心訓練，幾乎比小孩的課表還完整。

從市場演化的角度來看，這是一個高度理性的商機演變；一隻因害怕大狗而需要上「信心重建」課程的小狗，反映了今日寵物角色的轉變，牠們不再只是動物，而是家庭成員。尤其少子與單身化的趨勢，使得情感投射對象移轉，寵物成為情感補位者。

其次，都市化與長工時，使飼主無法全天候陪伴寵物，因此產生情感照顧外包的需求。加上中產階級擴張，主人具備為寵物支付高價服務的能力與意願，才讓這個市場有機會出現。

不過，話說回來，寵物要上社交、心理輔導去重建信心，這到底是寵物太脆弱，還是主人太焦慮？這一代的城市中產階級，什麼都講究不能輸在起跑點；自己不能輸、孩子不能輸，連寵物也不能輸。牠不能亂叫、不能怕生、不能情緒失控、不能不合群；最好情緒穩定、舉止得體、社交良好，放在家也安心。於是寵物不再只是寵物，卻被納入現代生活管理系統。

在高工時、高壓力、低陪伴的生活結構下，我們已沒有時間陪寵物慢慢長大，於是選擇把照顧外包，把不安交給課程處理；這和托嬰中心、安親班、長照機構，走的是同一條路。換句話說，當寵物要「上幼稚園」，反映的或許不是動物行為學的進步，而是人類生活節奏的失控。

從實務界觀察，其實很多創新不是解決問題，而是替焦慮找到出口，寵物幼稚園正是如此。它讓我們相信，只要交給專業、交給課程，一切都會「變好」；我們卻很少停下來問一個更根本的問題，那就是這份不安，真的非消除不可嗎？動物有恐懼的反應其實很正常，人有焦慮更是人之常情；真正奇怪的是，這個社會不允許「不穩定」存在。

如果有一天，我們連一隻小狗的恐懼都無法陪牠慢慢走過，而非得安排一門課來處理，那麼該重新檢視的不是寵物教育，而是我們對生活的耐受度。當寵物也要靠上課來重建信心，表面看是新商機；但進一步思考，真正需要信心重建的不只是那隻小狗，還包括我們大部分人在面對渾沌與不確定的未來時，那個無法安住的心。

因此我們需要隨時自我提醒，並非所有的害怕都需要矯正、並非所有的不穩定都代表失敗；過度追求穩定，反而削弱面對變動的韌性。也需要學習安住、需要慢下來的勇氣，看到恐懼不急著排除，看到焦慮不急著壓抑。能容許一點不完美、容許一點害怕，這才是走向成熟與從容的標誌。

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）