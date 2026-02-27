方元沂／馬年永續新格局

二○二六歲次馬年，馬象徵速度與方向，也提醒政府與企業在快速變動中要懂得調整步伐。今年全球永續發展的主軸不再是單向加碼，而是精準修正。歐盟在Omnibus I架構下確認的ＣＳＲＤ與ＣＳＤＤＤ修法，標誌著永續監理從擴張期走向成熟期—範圍收斂、時程延後、準則簡化，但核心目標不變。

首先是ＣＳＲＤ的重大調整，新制將適用門檻明確拉高，原本多波段擴張的設計，改為鎖定員工逾千人且年營收超過四．五億歐元的大型企業；非歐盟企業亦須達到更高的歐盟營收與在地連結門檻。上市中小企業全面移出範圍，金融控股公司亦取得排除或豁免機制，整體受納管企業數量將大幅下降；多數仍在範圍內者，將自二○二七年財報年度起適用，並於二○二八年揭露。政策訊號為，永續揭露是「影響力義務」而非普遍義務。

與此同時，ＥＳＲＳ也走向簡化，原先大量揭露項目被大幅削減，取消自願揭露，並強化重大性分析（ＤＭＡ）做為核心程序。永續報告不再是填表競賽，而是能否說明哪些議題真正重大、如何影響企業風險與機會。準則定位從合規清單轉向公平揭露框架，並強化與國際準則（如ＩＳＳＢ）互通，監理邏輯由「資料多寡」轉為「資訊品質」。

另一關鍵變化是價值鏈治理，新制引入「受保護企業」概念，對員工規模較小的供應商設立資訊請求上限，不得以契約擴張企業義務；這反映歐盟承認合規成本可能外溢至供應鏈，因此透過法律設置邊界。透明仍然重要，但不應以規模優勢向下轉嫁負擔。

ＣＳＤＤＤ的轉向更為鮮明，適用門檻提高至員工超過五千人、且全球營收逾十五億歐元，明確定位為超大型企業制度。盡職調查方法改採風險導向的範圍界定，不再強制涵蓋整條供應鏈；終止商業關係的強制義務被刪除，歐盟層級的統一民事責任制度也回歸會員國設計；制訂氣候轉型計畫的強制義務，在該指令層面被移除。

整體而言，歐盟並未放棄盡職調查，而是降低衝擊強度、聚焦核心風險管理。

美國的「逆風發展」與歐盟的精準修正形成對比，聯邦層級氣候揭露規則面臨政治與法律爭議，政策不確定性提高，使企業在合規與策略上更審慎。全球永續版圖因此出現分歧，歐洲仍為制度先行者，美國則呈現區域差異與政治拉鋸。跨國企業必須建立可跨框架運作的治理架構，而非依賴單一司法管轄。

整體來看，最新趨勢可歸納為幾點：其一，抓大放小，聚焦系統性影響企業；其二，重大性導向，重質不重量；其三，供應鏈合理化，限制資訊外溢；其四，強調準則互通；其五，責任分權化。永續監理從理想擴張，進入成本理性與制度成熟階段。

對台灣政策而言，這波修法具有重要參考價值：第一，監理應避免過度下沉至中小企業，應以規模與影響力為核心判準。第二，重大性程序應制度化，而非以清單式揭露為主。第三，若鼓勵供應鏈透明，也需設計合理資訊上限，避免負擔外溢。第四，與國際準則對齊，有助企業在跨境資本市場中維持競爭力。

對企業經營者而言，永續是董事會層級的風險治理議題；關鍵不在於揭露多少，而在於是否建立可審查、可整合、可回應風險的治理架構。面對全球制度分歧，企業應打造共用資料庫與跨框架的彈性揭露能力，將永續納入長期競爭策略。馬年象徵奔馳、也象徵選擇方向；永續發展不是加速競賽，而是制度與治理的成熟。

（中國文化大學法律學系教授、永續創新學院院長）