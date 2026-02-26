名家縱論／懷念標哥轉動台灣向前行

過年期間驚聞巨大集團創辦人劉金標董事長仙逝，十分難過。去年才在觀光節大會見證標哥開心接受「台灣觀光特別貢獻獎」，表彰他推動自行車產業對於台灣整體觀光形象的貢獻，不但布建U-Bike城市交通網，更是帶動了自行車新文化，推廣「時速廿公里的風景」讓旅遊回歸低碳與自然。

跟標哥的交集，來自服務於行政院文建會期間負責建國百年的慶典活動，和自行車新文化基金會合作辦理的最後一天壓軸活動「轉動台灣向前行（One Bike One）」。這個活動在全台設置了上千個報到集結點，參加者在十二月卅一日上午十時以順時針方向往下一個集結點出發，象徵台灣生命力不斷轉動，邁向下一個輝煌一百年。

最特別的設計是參加者出發前要在Ａpp上報到，作為金氏世界紀錄認證的依據。報到之後參加者的手機訊號就成為台灣地圖上的一個亮點。活動開始後就可以在地圖上看到十多萬個亮點同時順時針轉動移動，轉動台灣。

當天實際領取報到聯並出發的人數超過十一萬人，扣除未完成驗證流程打卡或未在一小時內完成等因素，最後認證人數是七二九一九人，順利打破了之前義大利在兩千年的四八六一五人的金氏世界紀錄。

寫出這些細節是讓大家了解辦理這個活動需要牽涉到的籌備細節，對內對外要進行多少規畫和溝通聯繫。標哥率領的團隊在活動前一年全力投入，克服所有困難才能順利完成。

對一家自行車公司來說，做這件事不但無利可圖，還要投入大量的腦力、人力和物力。對我來說，這就是「標哥精神」。他留下的，不只是一家公司，而是一個產業。

他號召成立A-Team，推動產業協同合作與升級，將台灣打造成全球高階自行車的供應重鎮，把產業從代工變成品牌。

標哥一開始做U-Bike虧損了五千萬，他受訪時說自己不是為了虧損而心痛，而是難過這件事當時沒有得到市民肯定。

令人佩服感動的企業家，往往不是賺錢最多或是媒體聲量最大的，而是能夠跳脫只為極大化自身獲利的目標，而能為產業、為社會、為環境等各方面努力的典範。他們的視野和熱情，才是號召大家跟隨的最大驅動力。

標哥多次在公開場合中提到，看到年輕人和老人家都在騎他推動的腳踏車，就是他一輩子最值得的報償。他「衷心的感覺，這一輩子，做了有意義，最有意義的事情」。

他成功用一輩子的時間和奉獻，把台灣騎上世界舞台，也把健康騎進民眾的生活裡。

追思這位令人敬重的長者最好的方式就是在新的一年，能夠跟隨這位職人企業家的背影，讓自己也能投入值得且有意義的事。「值得」不在於贏過多少人，而是有多少人願意一同騎行前進。不論在工作或生活，做一個為他人開路、為環境著想、為社會創價的領騎者。

如同當年那七二九一九個在地圖上閃爍的亮點，只要我們持續轉動，台灣的生命力與這份對土地的愛，就會不斷地循環、延伸，建立一個更好的社會。（作者為雲品國際董事長，著有《領導自己的人生》）