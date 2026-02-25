李家同／陸大學正在進步 不容忽視

最近紐約時報有一篇專欄文章報導了一個現象，中國大陸大學的國際評比往上爬升，相形之下美國大學的國際評比卻有下降的趨勢。這篇文章提到Leiden Rankings，這個評比是由荷蘭萊頓（Leiden）大學決定的；根據這個評比，哈佛大學已非世界第一名，有八所中國大陸的大學位居前十名。

這篇專欄也報導了其他大學的評比結果，我認為值得注意的不是某一所大學是否名列第一，而是中國大陸的大學在研究結果上的確是往上升，且速度相當驚人。

我們不必太注意台灣的大學在國際上的名次，因為各種評比會有不同的結果，但政府應該有一種機制，可以知道台灣的大學在學術研究上是否有進步。我們當然不能要求所有的大學在學術上都有非常好的表現，但我國有幾所頂尖大學，它們和中央研究院都必須注意其學術研究成就，同時，政府也應關注這些頂尖大學的學術研究成果有無進步。

很多大學都說需要經費，從前政府曾有一次大幅度給予大學經費，那就是所謂的「五年五百億計畫」；政府不妨研究一下，五年五百億計畫是否確實提高了我國大學的學術地位。我最擔心的不是國內大學的國際評比地位，而是好像整個國家不大重視學術研究；若大學重視學術研究，應不致發生很多學術醜聞。我認為要提高大學的學術地位，大學本身必須相當重視學術研究成果。

學術研究的成果與博士班有關係，很多研究要依靠博士生，而台灣面臨的一個很大問題，就是學生們對讀博士的興趣不大。念博士的學生多半希望將來能繼續做研究，做研究除了進入中央研究院，就是當大學教授；但大學教授的名額正在大幅減少，且大學教授還有升等壓力，因此願意讀博士的學生就不多了，這嚴重地影響了台灣高等教育的學術成就。

為了提高學術研究水準，我們規定博士生一定要發表多少篇論文才可拿到學位，因此許多博士生的生涯變得非常之長，有的最後甚至因此無疾而終。

這種制度的出發點雖是好的，但大學需要好好評估，是否仍要堅持這種做法，因為這反而間接使得博士生的人數減少了。如何吸引更多學生讀博士班，實在是件複雜的事，希望教育部能冷靜地研究這個問題。

教育界乃至整個國家社會都須明白，學術研究能力不僅影響著國家安全、經濟和科技發展，更關係到國家社會發展的方方面面，希望政府投入足夠的、與國際比肩的經費和資源，幫助大學和研究機構提高學術研究水準。大學本身尤其要非常重視學術水準，政府也應定期評估幾所頂尖大學的學術研究水準有無進步，我們絕不可忽視對岸大學崛起的現象。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）