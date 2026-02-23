周韻采／Seedance 2.0炸裂影視產業

這兩年春節前夕，中國ＡＩ界總有通用模型橫空出世，幾成華山論劍。去年春節，Deepseek誕生新模型，它僅使用二千多片輝達Ｈ８００晶片，花費不到六百萬美金，表現卻不輸Open AI的ChatGPT及Google的Gemini，直接改變ＡＩ的經濟模式。

今年春節前，一段由愛爾蘭導演Ruairí Robinson使用「抖音」母公司「字節跳動」推出的Seedance 2.0生成之湯姆克魯斯與布萊德彼特打鬥場面，令人驚豔。畫面中殘壁四濺、兩人來往過招，擊聲貫耳，讓人以為是好萊塢的年度大片預告。驚訝的是，Robinson宣稱他只寫了兩行提示詞生成這齣短片。

比較網路上對Seedance的描述，它具下列幾大特點：一、通吃包含文字、圖像、聲音、影像等四種素材；二、僅需使用簡單提示詞，便可生成具有敘事線和電影品質的視頻；三、模型理解物理運作邏輯，包括光影、人物走動及物體重力的運動穩定性；四、可在五至八分鐘速度下生成約十五秒的電影畫質片段；五、避免過去通用ＡＩ模型常犯的低級錯誤，例如六根手指等。

據估計，使用Seedance可將四十集的短視頻製作周期，從廿一天壓縮到三天，單集成本甚至可從人民幣二萬元降至三千元。

Seedance使得一人影劇創作模式變為可能，不再需要劇組搭景、道具、燈光、攝影、剪接，甚至演員皆可由ＡＩ虛擬生成，唯一還需要的就是會寫提示詞的編劇和導演。難怪《死侍》編劇Rhett Reese會在社群媒體疾呼「我們玩完了！」

代表好萊塢製片廠的美國影業公會（ＭＰＡ）認為Seedance已有大規模侵權的嫌疑，迅速寄存證信函要求字節跳動停止侵權、停止危害美國影業數以百萬人的工作權。緊接著迪士尼、派拉蒙、Netflix亦紛紛寄存證信函，要求Seedance停止生成與其影片相關之場景或人物視頻、利用其影片做為鍛鍊通用ＡＩ模型的素材，並終止和生成侵權視頻的第三方開發商之合作。

早在去年秋季，Sora 2也遭到ＭＰＡ的同樣質疑，Open AI即採取嚴苛的過濾及安全措施，使侵權難度提升，最終迪士尼與Open AI達成授權協議，允許Sora使用二百個角色。

目前字節跳動回應會在技術上補強，包括增加黑名單、屏蔽名人肖像與熱門ＩＰ，疊加溯源浮水印等以避免侵權。然而這是一刀兩刃，若消費者無法使用熱門影視再創作，Seedance產生的效用就大打折扣；故可預期地，字節跳動與好萊塢影業勢必得展開長期「互動」，形塑影視產業的未來。

如同當年唱片公司對Spotify的抵制般，好萊塢影業第一輪以法律戰開打，要求禁制使用，字節跳動則鎖死在技術層對談。Sora的案例顯示，授權或合作分潤才能雙贏，只不過價格多少罷了。Deepseek及Seedance的例子則顯示，非科技大國仍可突破算力限制，實現某一程度的「科技民主」，多少打破了好萊塢壟斷的影視話語權。

然而科技賦能不能取代創意，影視最終感動人的還是「故事味」，這也是ＡＩ時代人的最終價值。（作者為元智大學資訊管理學系教授）