周行一／股市高漲中，散戶的投機安危

過年前朋友同事間的聚會多一些，由於股市熱絡，大家常會聊一些投資理財的議題。最近的一次餐會中有人提到台積電股價五十元時就買了，現在股子股孫加起來有廿張，聽得餐桌上其他人簡直口水流滿桌。當然還有其他股價衝天的股票，每當聽到別人賺了幾倍報酬時，難免心嚮往之。

過去三年投資人基本上沒有經歷過大空頭的驚嚇，股市每次修正以後屢破新高，台股本益比從二○二一年的十五左右上升到了二○二六年初的廿五。台股的日交易量從二○二三年的三千多億增加到二○二五年的五千多億；二○二五年股市的日成交量經常有百分之四十來自於當日沖銷；年輕人大量進入市場，卅歲以下的人超過半數開了證券戶，貢獻百分之六十以上的零股交易，而且根據筆者的軼事證據，他們也積極參與當日沖銷，不過也有不少人以定期定額的方式投資於ＥＴＦ。股市多頭時投資人不願錯失賺錢的機會，蜂擁進場是常見的現象，但是投資安危令人擔心。

成交量與當日沖銷量大增，很多是因短線交易的散戶所致。希望在短期間獲利，其實從事的是「投機」，而非「投資」。

「投資」是股東提供資本，以承擔企業經營風險的方式獲利，公司經過一段時間的努力，獲利會反映在配息或者股價上，但是公司也可能經營不佳，導致股價下跌。因此，「投資」獲利是因承擔「一段長時間」的「經營風險」而得到的報酬；由於也可能賠錢，投資人必須選到成功的經營者才行，但是沒有人能夠完全預測經營績效，所以再精明的投資人都會「分散風險」，投資於不同的標的，降低看錯眼的風險。由於經濟成長率通常是正的，平均而言企業是賺錢的，這是投資人分散風險會獲利的原因。

因為企業不可能在一天（當日沖銷）、幾天、幾周、甚至幾個月就交出成績單，想短期獲利基本上就是「猜」股價走勢而交易，結果自然跟「賭博」差不多，平均而言會賠錢。賭博都是碰運氣的，即使在合法的賭場裡，莊家的勝率也高於賭徒，在短線交易裡，法人的勝率更是高於散戶，短期股價的波動主要由新消息左右，法人通常比散戶早獲得資訊，因此散戶等於在跟法人（莊家）賭博。

股市長期多頭讓散戶覺得有錢賺，其實適得其反。這幾年股價劇烈波動伴著股市多頭，對不諳擇時的短線交易散戶很不利；多頭時，大家看到別人賺錢，跟著參與交易，常會因信心不足而賣太早，之後以更高的價格補進，所以成本愈墊愈高，碰到股市空頭時，又經常賣在低點；短線交易者的交易成本高，姑且不論交易手續費，二○二五年光證交稅就被政府抽了三千億，靠碰運氣的散戶怎麼賺錢呢？由於本益比愈來愈高，股市一定有崩盤的時候，許多人將因恐懼而賣在低點。

因「投資」承擔風險是合理的，但是「投機」卻普遍得不償失。你需要做理財規畫，知道投資的目的，同時做好風險管理，將來遇到了無可避免的股市崩盤，才可以化險為夷。

